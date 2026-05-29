Kenya’da 16 öğrencinin hayatını kaybettiği yatılı okul yangınıyla ilgili soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yetkililer, yangının 'kundaklama' olabileceği şüphesiyle 8 öğrenciyi gözaltına aldı.

Kenya’nın kuzeybatısındaki Nakuru kentinde bulunan yatılı kız okulunda meydana gelen ve 16 öğrencinin haaytını kaybettiği yangına ilişkin soruşturma sürüyor. Kenya Suç Soruşturma Dairesi (DCI) tarafından yapılan açıklamada, yangının kundaklama sonucu çıkmış olabileceğine dair önemli bulgular elde edildiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında öğrenciler, öğretmenler ve diğer tanıklarla kapsamlı görüşmeler yapıldığı, ayrıca güvenlik kamerası kayıtlarının detaylı şekilde incelendiği ifade edildi.

16 öğrencinin öldüğü yangında kundaklama şüphesi! 8 kişi gözaltında

8 ÖĞRENCİ GÖZALTINA ALINDI

İlk incelemelerde 8 kız öğrencinin yangının planlanması ve çıkarılmasıyla bağlantılı “şüpheli kişiler” olarak belirlendiği aktarıldı. Söz konusu öğrencilerin gözaltına alındığı ve haklarında soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Yetkililer, olayın aydınlatılması için cinayet masası dedektifleri, olay yeri inceleme ekipleri, adli tıp uzmanları, istihbarat görevlileri ve DNA uzmanlarından oluşan özel bir ekibin görev yaptığını duyurdu.

Nakuru kentindeki yatılı kız okulunda gece saatlerinde çıkan yangında 16 öğrenci hayatını kaybetmiş, 79 öğrenci ise yaralanmıştı. Olay ülkede büyük üzüntüye neden olmuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası