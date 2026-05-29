Çanakkale otoyolu gişelerinde feci kaza! Sürücü kurtuldu, karısı canından oldu
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, 1915 Çanakkale Otoyolu gişelerindeki beton bariyere çarptı. Feci kazada sürücü yaralandı, karısı ise hayatını kaybetti.
Kaza, saat 08.00 sıralarında 1915 Çanakkale Otoyolu Malkara Gişeleri’nde meydana geldi. M.Ş. yönetimindeki 17 ADA 771 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gişelerde bulunan beton bariyere çarptı.
KARI KOCA ARABANIN İÇİNDE SIKIŞTI
Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan sürücü M.Ş. ile eşi Sevim Ş. araç içerisinde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
SÜRÜCÜ KURTULDU, KARISI ÖLDÜ
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Sevim Ş., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücünün tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Öte yandan, otomobilin gişelere çarptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Kazayla ilgili jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.