Ava Yaman'dan sürpriz karar! Projeden ayrıldı, tazminat ödemesi gündemde
'Taşacak Bu Deniz' dizisiyle dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu Ava Yaman, başrolünde yer alacağı 'Dokunmadan Aşk' filminden çekildi. Yaman'ın bu nedenle tazminat ödeyeceği öne sürüldü.
Eleni karakteriyle 'Taşacak Bu Deniz' dizisinde büyük çıkış yakalayan genç oyuncu Ava Yaman’ın yeni film projesi beklenmedik bir gelişmeyle rafa kalktı.
Yaman, aylar önce yönetmen Hüseyin Eken’in hazırlıklarını sürdürdüğü 'Dokunmadan Aşk' filminde başrol karakteri Su’yu canlandırmak için anlaşma sağlamıştı. Konya’da çekilmesi planlanan projede erkek başrol Meram karakteri için ise Demirhan Demircioğlu ile el sıkışılmıştı.
Haziran ayında sete çıkması planlanan filmin ekip hazırlıkları tamamlanırken, Ava Yaman cephesinden gelen son dakika kararı projeyi çıkmaza soktu.
BABASI DEVREYE GİRDİ
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; genç oyuncunun menajerliğini yapan babası Ali Yaman, 'Taşacak Bu Deniz' dizisinin yapım şirketiyle görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeler sonucunda Ava Yaman’ın kariyer planlaması açısından şu aşamada sinema filmi için erken olduğuna karar verildiği öne sürüldü.
Yaşanan gelişmenin ardından Ava Yaman’ın projeden ayrıldığı, yönetmen Hüseyin Eken’in ise hazırlıkları tamamlanan film ekibine karşı zor durumda kaldığı öğrenildi. Bunun üzerine 'Dokunmadan Aşk' filminin ileri bir tarihe ertelendiği konuşuluyor.
TAZMİNAT ÖDEMESİ GÜNDEMDE
Öte yandan Ava Yaman tarafının, yapılan sözleşmeden kaynaklanan cezai şart nedeniyle tazminat ödemesi ihtimalinin de gündemde olduğu iddia edildi.