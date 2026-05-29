ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmayacağını kabul etmesi ve Hürmüz Boğazı’nın hiçbir kısıtlama ya da ücret olmaksızın derhal gemi trafiğine açılması gerektiğini belirterek, nihai kararı vermek üzere Beyaz Saray'da Durum Odası'nı toplayacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabı üzerinden yayımladığı resmi bildiriyle, Washington ile Tahran arasında yürütülen müzakerelerde yeni bir aşamaya gelindiğini duyurdu

Nihai kararı vermek üzere Beyaz Saray’da "Durum Odası" (Situation Room) toplantısına geçtiğini belirten ABD Başkanı şunları söyledi

"MAYINLAR TEMİZLENMELİ"

"İran, hiçbir zaman bir Nükleer Silaha veya Bombaya sahip olmayacağını kabul etmelidir. Hürmüz Boğazı derhal açılmalı, her iki yönde de kısıtlama veya ücret olmaksızın gemi trafiğine izin verilmelidir. Eğer varsa, tüm deniz mayınları etkisiz hale getirilecektir. Büyük sualtı mayın tarama gemilerimiz aracılığıyla çok sayıda mayını patlatarak imha ettik. İran, geriye kalan mayınların derhal kaldırılmasını veya imha edilmesini tamamlayacakır. Zaten çok fazla kalmadı.

"EVLERİNE DÖNEBLLİRLER"

Trump, ABD Donanması’nın bölgedeki konumunu öne çıkararak Boğaz'da mahsur kalan sivil gemilerin güvenle limanlarına dönebileceğini belirtti:

"Muhteşem ve eşi benzeri görülmemiş Deniz Ablukamız nedeniyle Boğaz'da mahsur kalan gemiler, artık kaldırılacak olan bu abluka sayesinde, evlerine dönme sürecine başlayabilirler! Benim adıma eşlerinize, kocalarınıza, anne-babalarınıza ve ailelerinize selam söyleyin; sevgili Başkanınızdan!

"NÜKLEER TOZ" ABD TARAFINDAN ÇIKARILIP İMHA EDİLECEK

"Bazen 'Nükleer Toz' olarak adlandırılan ve güçlü B-2 bombardıman uçağı saldırımızın 11 ay önce dağları neredeyse çökertmesi sonucu derin yeraltında gömülü kalan zenginleştirilmiş materyal, Amerika Birleşik Devletleri tarafından çıkarılacak. Bu konuda mutabakat sağlandığı üzere, bunu yapabilecek mekanik kapasiteye sahip tek ülke ABD'dir. Çin de bu kapasiteye sahiptir. Bu süreç, İran İslam Cumhuriyeti ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile yakın koordinasyon ve iş birliği içinde yürütülecek ve söz konusu materyal imha edilecektir."

"PARA TRANSFERİ YOK, DURUM ODASI'NA GİDİYORUM"

Anlaşmanın mali boyutuna da değinen Trump, Tahran'a yönelik nakit akışına yeşil ışık yakılmadığının altını çizdi:

"Yeni bir bildiriye kadar hiçbir para transferi yapılmayacaktır. Çok daha az öneme sahip diğer maddeler üzerinde de anlaşmaya varılmıştır. Şimdi, nihai kararı vermek üzere Durum Odası'nda bir toplantıya gidiyorum. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim."

