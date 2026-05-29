Türk STK liderleri Galatasaray sempatizanı olan Kongre üyesi Michael Baumgartner’ı ziyaret ederek sarı-kırmızılı futbolcuların imzaladığı özel formayı takdim etti.

ABD’deki Türk sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri, Washington’da yürüttükleri kültürel ve diplomatik temaslar kapsamında Kongre üyesi Michael Baumgartner’ı ziyaret etti.

Türk heyeti Baumgartner'a Türkiye Süper Lig 2025-2026 sezonu şampiyonu Galatasaray’ın futbolcuları tarafından imzalanmış özel formasını hediye etti.

"EN BÜYÜK CİMBOM" SLOGANI KONGRE KORİDORLARINDA

Ziyarette Türk Amerikan Koalisyonu Siyasi Eylem Komitesi (TAC-PAC) Başkanı Melih Bektaş ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) ABD Bölge Başkanı Derya Taşkın, Galatasaray USA Başkanı Yusuf Başusta ile Başkan Yardımcısı Yücel Edebalı yer aldı.

Açık bir Galatasaray sempatizanı olduğu bilinen ABD'li siyasetçiye ziyaret esnasında sarı-kırmızılı rozet ve atkı takıldı. Galatasaray USA Başkanı Başusta, Baumgartner’ı derneğin "onursal üyesi" ilan ettiklerini kendisine iletirken, görüşmenin sonunda çekilen hatıra fotoğrafı sırasında ABD'li Kongre üyesine "En Büyük Cimbom" sloganı tekrarlatıldı.

İLİŞKİLERİ FIRSATA DÖNÜŞTÜREN TOPLUM DİPLOMASİSİ

TAC-PAC Başkanı Melih Bektaş, başkent Washington’daki bu sıcak buluşmanın Türk-Amerikan toplumunun yürüttüğü kültürel diplomasi adına büyük önem taşıdığını söyledi.

Baumgartner'ın daha önceki bir görüşmede Galatasaray’a olan sempatisini dile getirmesi üzerine Galatasaray USA Derneği ile hızlıca temasa geçtiklerini aktaran Bektaş, bu ilgiyi Türk toplumu adına kalıcı bir dostluğa dönüştürmek için bu ziyareti organize ettiklerini açıkladı.

Haberle İlgili Daha Fazlası