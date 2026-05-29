Kurban Bayramı tatili için memleketlerine giden vatandaşların dönüş yolculuğu başladı. 'Kilit kavşak' olarak nitelendirilen 43 ilin bağlantı noktası Kırıkkale'de kilometrelerce uzanan araç kuyrukları trafik yoğunluğuna neden oldu. Yoğunluğun pazar gününe kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

"Kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de, Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşlar dönüş yolunda trafik yoğunluğu oluşturdu.

Bayram tatili için memleketlerine giden vatandaşlar, kara yolu ulaşımında 43 ilin bağlantı noktası olan Kırıkkale’de trafik yoğunluğunu artırdı.

Özellikle Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Samsun kara yolunda yoğunluk yaşanıyor.

'Kilit kavşak' kilitlendi! Bayram tatili dönüşü başladı, kilometrelerce kuyruk oluştu

BAZI NOKTALAR KAPATILDI

Karayolları ekipleri, trafik akışının normal seyretmesi için Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Kayseri kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak trafiğe kapattı.

HAFTANIN SON GÜNÜNE KADAR SÜRECEK

Kara yolundaki trafik yoğunluğunun pazar gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

BOLU

Otoyolun Bolu-Gerede kesiminde de yoğunluk oluştu.

Özellikle bayramı Karadeniz illerinde geçiren vatandaşların dönüşe geçmesi ile Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu'nun İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Güzergah üzerinde yaşanan trafik kazaları ve hasarlı araçlar nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde ise akıcı yoğunluk oluştu.

KARABÜK

Karadeniz kentlerini Anadolu Otoyolu'na bağlayan D-100 kara yolunun Karabük kesiminde, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde dönüşe geçenler nedeniyle yoğunluk oluştu.

Dönüş yoluna çıkanlar, D-100 kara yolunun Eskipazar ilçesi sınırlarındaki 13 kilometrelik bölümde yer yer trafiğin yavaşlamasına neden oluyor.

Kocaeli, Sakarya ve İstanbul gibi illere gitmek isteyenlerin kullandığı Kemikli rampalarında kontrollerini aralıksız sürdüren Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri kurallara uymaları ve dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.

