Bayramın 3'üncü gününde 'acemi kasap' alarmı: 204 kişi hastaneye koştu
Kurban Bayramı’nın üçüncü gününde İstanbul’da kurban kesimi sırasında yaralanan 204 kişi hastanelere başvurdu.
Kurban Bayramı’nda “acemi kasap” manzaraları bu yıl da değişmedi. İstanbul’da bayramın üçüncü gününde kurban kesimi sırasında yaşanan yaralanmalar nedeniyle yüzlerce kişi sağlık kuruluşlarının yolunu tuttu.
İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bayramın üçüncü gününde kurban kesimine bağlı yaralanmalar nedeniyle 204 vatandaşın hastanelere başvurduğunu duyurdu.
Güner, kurban kesimlerinin işinin ehli kişiler tarafından ve gerekli güvenlik önlemleri alınarak yapılması gerektiğini vurgulayarak, bu tür kazaların önüne geçilmesinin mümkün olduğunu ifade etti.
Öte yandan tedavileri süren yaralılara geçmiş olsun mesajı paylaşılırken, sağlık ekiplerinin bayram boyunca yoğun mesaisini sürdürdüğü öğrenildi.