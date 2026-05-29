Çorum'un Alaca ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 7 kişi yaralandı.

Çorum'un Alaca ilçesinde Aynur S. idaresindeki 06 BM 1286 plakalı otomobil, Alaca-Zile kara yolunda karşı yönden gelen Murat C. yönetimindeki 33 AIK 122 plakalı otomobille çarpıştı. Arkadan gelen 2 otomobil de duramayarak bu araçlara çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çorum'da zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var

6 KİŞİ YARALANDI

Kazada, 33 AIK 122 ve 06 BM 1286 plakalı otomobillerin sürücüleri ile araçlarda bulunan Erdal Ç, Seyhan S, Zeki S, Neşe Ç. ve Hatice Nur Y. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası