Üçüncü kez revize edildi! Fatih Tekke'nin yeni maaşı şaşırttı
Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke'nin sözleşmesindeki ücret maddesini bir kez daha güncelledi. Bordo-mavili kulüp, 2026-2027 sezonu için Tekke'nin yıllık net garanti ücretini 90 milyon TL'den 150 milyon TL'ye çıkarırken, deneyimli çalıştırıcının maaşı göreve gelişinden bu yana 5 kat artmış oldu.
- Fatih Tekke'nin sözleşmesinde 2026-2027 sezonu için yıllık net garanti ücreti 150 milyon TL olarak revize edildi.
- Teknik direktörlük sözleşmesi 30 Haziran 2029'a kadar devam edecek.
- İlk sözleşmede yıllık 30 milyon TL garanti ücret belirlenmişti ve her sezon %20 artırılacaktı.
- 19 Ocak 2026'da yapılan ilk revizede yıllık garanti ücret 90 milyon TL'ye yükseltilmişti.
- Yapılan son düzenleme ile Fatih Tekke'nin maaşı, ilk sözleşmesine göre yaklaşık 1 yıl 4 ayda 5 kat artış gösterdi.
Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke'nin sözleşmesinde ücret artışına gitti. Bordo-mavili kulüp, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimle, deneyimli teknik adamın 2026-2027 sezonunda alacağı yıllık net garanti ücretin 150 milyon TL olarak revize edildiğini duyurdu.
Kulübün KAP açıklamasında, 30 Haziran 2029'a kadar devam eden teknik direktörlük sözleşmesinin ücret hükümlerinde değişiklik yapıldığı belirtilerek, daha önce 90 milyon TL olarak belirlenen yıllık net garanti ücretin 150 milyon TL'ye yükseltildiği ifade edildi.
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İLK SÖZLEŞME 30 MİLYON TL'YDİ
Fatih Tekke, 13 Mart 2025'te Trabzonspor ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. O dönemde KAP'a yapılan açıklamada, Tekke ve teknik ekibine yıllık 30 milyon TL garanti ücret ödeneceği, bu rakamın her sezon yüzde 20 artırılacağı açıklanmıştı.
İLK REVİZE OCAK AYINDA GELDİ
Trabzonspor, 19 Ocak 2026'da sözleşmenin mali şartlarında ilk değişikliği yaptı. Bu düzenlemeyle Fatih Tekke ve ekibinin aylık net ücreti 7,5 milyon TL'ye, yıllık garanti ücreti ise 90 milyon TL'ye yükseltildi.
YAKLAŞIK 1 YILDA MAAŞI 5 KATINA ÇIKTI
Son yapılan düzenlemeyle birlikte Fatih Tekke'nin yıllık garanti ücreti, göreve başladığı dönemdeki 30 milyon TL seviyesinden 150 milyon TL'ye ulaştı. Böylece deneyimli teknik adamın maaşı yaklaşık 1 yıl 4 aylık süreçte iki kez revize edilirken, ilk sözleşmesine göre toplamda 5 kat artış göstermiş oldu.