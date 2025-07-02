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Arı sokması deyip geçmeyin! Anafilaktik şoka girdi, hayatını kaybetti!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Arı sokması deyip geçmeyin! Anafilaktik şoka girdi, hayatını kaybetti!
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde arı sokması sonucu aniden fenalaşan Hüseyin Karataş, hastaneye kaldırıldı. Arı alerjisi nedeniyle anafilaktik şoka giren 55 yaşındaki vatandaş, 3 gün yoğum bakımda tedavi görürken; tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DenizliPamukkale'ye bağlıKarataş Mahallesi'nde Hüseyin Karataş'a arı soktu. Sokmanın ardından aniden fenalaşan Karataş'ın yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine sağlık ekipleri, ilk müdahalelerin ardından 55 yaşındaki adamıambulansla hastaneye sevk etti.

Arı sokması deyip geçmeyin! Anafilaktik şoka girdi, hayatını kaybetti! - 1. Resim

ARI ALERJİSİ CAN ALDI

Hastanede yoğun bakım ünitesine alınan Karataş, arı alerjisi nedeniyle anafilaktik şoka girdi. Hüseyin Karataş, yoğun bakımda 3 günlük mücadelesinin ardından doktorların tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Arı sokması sonucu ölen Hüseyin Karataş, Bağbaşı Merkez camide kılınan cenaze namazının ardından Bağbaşı mezarlığına defnedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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