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Arının soktuğu adam fenalaşıp hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Arının soktuğu adam fenalaşıp hayatını kaybetti
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Giresun’un Tirebolu ilçesinde 71 yaşındaki Orhan Durdu, arı sokması sonucu fenalaştı. Durdu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Fındık bahçesinde çalıştığı sırada yaban arısı tarafından sokulan Orhan Durdu, kısa sürede fenalaştı.

YOLDA HAYATINI KAYBETTİ

Yakınları tarafından Tirebolu Devlet Hastanesine götürülmeye çalışılan Durdu, yolda hayatını kaybetti. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Durdu’nun cenazesi adli işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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