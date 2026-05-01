Sakarya ulaşımının omuriliği olması hedeflenen Adapazarı-Serdivan Tramvay Hattı için geri sayım başladı. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 18,5 kilometre uzunluğundaki projenin yapım ihalesinin tamamlandığını duyurdu.

İhale süreci tamamlanan Adapazarı-Serdivan-Kampüs Tramvay Hattı projesinde son durum hakkında bilgi veren Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, tramvay hattının şehir için taşıdığı öneme değindi.

İHALE SÜRECİ TAMAMLANDI

Alemdar, "Metrobüs projemizin ardından geçtiğimiz günlerde hafif raylı sistem projesinde ihale süreci geride kaldı. Tramvay hattı için inşallah en kısa zamanda kazmayı vurup, şehrimizi toplu ulaşım alanında modern bir seviyeye taşıyacağız" dedi.

18,5 kilometre uzunluğunda, 15 istasyondan oluşacak! Adapazarı-Serdivan Tramvay Hattı'nda geri sayım, ihale süreci tamamlandı

“ULAŞIM AĞININ OMURGASI OLACAK”

Adapazarı-Serdivan-Kampüs güzergahında hizmet verecek olan tramvay hattının ulaşımda yeni bir dönemin başlangıcı olacağına dikkat çeken Alemdar şunları söyledi:

Bu hat sayesinde vatandaşlarımız daha hızlı, daha konforlu ve daha güvenli bir ulaşım imkanına kavuşacak. Öyle ki esnafımızdan öğrencilerimize, çalışanlarımızdan ziyaretçilerimize kadar herkesin günlük hayatını doğrudan etkileyecek. Şehir merkezindeki ulaşım ağının omurgası olacak tramvay hattımız geçtiği bölgelerin ticari ve sosyal etkileşimi daha da artıracaktır. Bu anlamda şehrimiz önemli bir değer kazanmış olacak.

Sakarya'da planlanan 18,5 kilometrelik Adapazarı-Serdivan-Kampüs tramvay hattı projesinin yapım ihalesi gerçekleştirildi. Projede 15 istasyonun yer alması planlanıyor.

Planlanan istasyonlar ise şöyle;

Ana Hat Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu 15 Temmuz Bulvarı Yeni Cami Demokrasi Meydanı Kudüs Caddesi Orta Garaj Çark Caddesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı Tunatan Kavşağı

