Sadece 40 dakika süren ancak son yılların en şiddetli hava olaylarından biri olarak tanımlanan fırtına, hortum ve sağanak; tarımdan altyapıya kadar kenti büyük bir sınavla baş başa bıraktı.

Gaziantep'i adeta esir alan "süper hücre" felaketi, şehrin hem merkezinde hem de tarım arazilerinde derin izler bıraktı.

"Nizip, Karkamış, Oğuzeli ve Araban ilçeleri başta olmak üzere dolu ve hortum nedeniyle zarar oluştu. Araban'da 7, Nizip'te 50, Oğuzeli'nde 20 ve Karkamış'ta 13 olmak üzere toplam 90 kırsal mahallede tarım arazileri zarar gördü. Bugün itibarıyla 60 personelden oluşan 21 ekiple sahadayız.

En büyük hasarın Antep fıstığında olduğunu tespit ettik. Hububatta ise beklenenden daha az zarar oluştu. Yaklaşık 3 gün içinde genel tabloyu netleştireceğiz. Oğuzeli ilçesinde 5 mahallede hortum nedeniyle ahırların çatıları zarar gördü. En büyük tesellimiz can kaybının yaşanmamasıdır. Hasar tespit çalışmalarımız sürüyor, tamamlandığında ilgili birimlerle paylaşacağız."

Fırtınanın şehir merkezindeki etkisi ise gün ağarınca ortaya çıktı. Öğleden sonra başlayan yağışın akşam saatlerinde şiddetini artırmasıyla birlikte çok sayıda ev, iş yeri ve araç zarar gördü. Şehitkamil ilçesi Seyrantepe Mahallesi’nde birçok iş yerinin tentesi çökerken, cadde ve sokaklar fırtınanın savurduğu parçalarla doldu.

Belediye ekipleri, vatandaşların da desteğiyle temizlik ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürürken, bazı mahallelerde zarar gören elektrik direkleri ve kablolar için de ekipler yoğun mesai harcıyor. Gaziantep Valiliği koordinasyonunda kaymakamlıklar, belediyeler ve AFAD ekipleri kent genelinde hasar tespit çalışmalarına devam ediyor.

"Şehri 40 dakikada adeta altüst eden felaketin ardından, tüm teknik ekiplerimizle mahalle mahalle dolaşıyoruz. Gördüğünüz gibi ağaçların kökünden söküldüğü, şehrin gerçekten çok zor anlar yaşadığı bir süreç oldu.

Ancak en büyük tesellimiz, can kaybının yaşanmamış olması. Şimdi hızlı bir şekilde toparlanıyoruz. Çok güçlü bir ekibimiz var, herkes sahada ve yoğun bir şekilde çalışıyor. Vatandaşlarımız ALO 153 hattı üzerinden bize ulaştıklarında ekiplerimiz hızlıca geri dönüş sağlayarak ihtiyaçları gideriyor."

Oğuzeli Belediye Başkanı Bekir Öztekin de ilçe genelinde hasar gören mahallelerde incelemelerde bulunduklarını belirterek, tespitlerin tamamlanmasının ardından gerekli müdahalelerin hızla yapılacağını ifade etti. Öztekin, tüm kurumların koordinasyon içinde çalıştığını ve vatandaşların yanında olduklarını vurguladı.