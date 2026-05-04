Hürmüz Boğazı'nda İran-ABD arasındaki yükselen gerilim üçüncü ülkelere de yansıdı. Güney Kore'ye ait Hürmüz'de bulunan kuru yük gemisi vuruldu. 24 mürettebatın bulunduğu gemide yangın çıktı.

Hürmüz Boğazı’nda Güney Kore merkezli HMM Company’e ait bir gemide patlama sonrası yangın çıktı.

Hürmüz Boğazı’nda tansiyon yükseliyor. Güney Kore merkezli HMM Company’e ait bir gemide patlama meydana geldi ve ardından yangın çıktı. Güney Kore merkezli HMM Company, kuru yük gemisinin makine dairesinde yangın çıktığını belirterek, nedeninin araştırıldığını söyledi.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, gemide bir patlama olduğunu ve yangın çıktığını bildirdi. Bakanlık, olay sırasında gemide 18'i yabancı uyruklu, 6'sı Güney Koreli olmak üzere toplam 24 mürettebatın bulunduğunu belirtti.

Hürmüzde patlama! Güney Koreye ait gemi vuruldu

ABD'NİN HÜRMÜZ BOĞAZI'NA YÖNELİK "ÖZGÜRLÜK PROJESİ"

ABD Başkanı Donald Trump, 4 Mayıs itibarıyla, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan ve Orta Doğu'daki krizle ilgisi olmayan "tarafsız" ülkelere ait gemilerin boğazdan geçişine yardım etmeye başlayacaklarını açıklamış ve buna "Özgürlük Projesi" adını vermişti.

Herhangi bir ülke ismi zikretmeyen Trump, söz konusu ülkeler için "Orta Doğu'da yaşananlarla hiçbir şekilde ilgisi olmayan dünyanın çeşitli bölgelerinden ülkeler" ifadesini kullanmış ve operasyonun daha ziyade insani amaçlarla yapılacağını kaydetmişti.

CENTCOM da bu sürece 15 bin askeri personelin yanı sıra 100'den fazla kara ve deniz aracı ile güdümlü füze destroyerleriyle askeri destek sağlanacağını duyurmuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası