Fenerbahçe derbide Galatasaray'a şans tanımadı
Fenerbahçe Medicana, Vodafone Sultanlar Ligi’nin 19. haftasında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray Daikin'i 3-0 mağlup etti.
Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi’nin 19. haftasında Galatasaray Daikin’e konuk oldu.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan mücadelede Fenerbahçe, Galatasaray'ı setlerde 3-0 mağlup etti.
19 maçta 16 galibiyet, 3 mağlubiyet alan Fenerbahçe Medicana, lider VakıfBank'ın ardından ikinci sırada yer aldı. 13 galibiyet, 6 mağlubiyet yaşayan Galatasaray ise beşinci sırada yer buldu.
Sarı lacivertliler ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmada rakibini 3-2 mağlup etmişti.
