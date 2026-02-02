Şaban ayının 15’inci gecesinde idrak edilen Berat Kandili ile ilgili paylaşımların artmasıyla birlikte gözler bir kez daha 2026 kandil tarihlerine çevrildi. Ramazan ayının habercisi kabul edilen bu mübarek gecede ibadetler yapılacak. Peki bugün ne kandili? Berat Kandili bugün mü?

Mübarek üç aylardan Şaban ayı içerisinde yer alan Berat Kandili, İslam dünyası tarafından yakından takip ediliyor. Hicri takvime göre Şaban ayının 15’inci gecesinde idrak edilen Berat Kandili, günahların affı ve rahmetin tecelli ettiği mübarek geceler arasında kabul ediliyor. Bu yılki Berat Kandili tarihi, 2026 kandil takvimi kapsamında duyurulmuştu. Peki, bugün ne kandili? 2 Şubat Berat Kandili mi?



Ramazan’a açılan kapı! Berat Kandili bugün mü?

BUGÜN BERAT KANDİLİ Mİ?

21 Aralık'ta başlayan "üç aylar"ın ikincisi olan şaban ayının 15'inci gecesi Berat Kandili bugün (2 Şubat) idrak ediliyor.

BERAT KELİMESİNİN ANLAMLI

Arapça berâe-berâet kelimesinin Türkçeleşmiş hali olan Berat, Allah’ın affı ve bağışlaması, günah, borç ve cezadan kurtulmak gibi anlamlara gelmektedir. Beratın özünde, günahlardan arınma ve Yüce Allah’ın rahmet ve mağfiretine ulaşma amacı vardır.Bu gecede Allâh'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden, bu geceye "Berat Gecesi" denilmiştir. Berat Gecesi için Arapça eserlerde “şabanın ortasındaki gece”, “mübarek gece”, “rahmet gecesi” ve “sak (belge) gecesi” manalarına gelen terkipler kullanılmaktadır.

Ramazan’a açılan kapı! Berat Kandili bugün mü?

RAMAZANIN HABERCİSİ OLARAK GÖRÜLÜYOR

Berat Kandili, Ramazan ayından önce idrak edilmesi nedeniyle İslam dünyasında manevi bir hazırlık gecesi olarak kabul ediliyor. Bu mübarek gecede yapılan ibadetlerin, dua ve tövbelerin Ramazan’a arınmış bir kalple girilmesine vesile olduğuna inanılıyor. Bu yönüyle Berat Kandili, Ramazan ayının habercisi olarak görülüyor.

Ramazan’a açılan kapı! Berat Kandili bugün mü?

2026 YILINDA İDRAK EDİLECEK DİĞER ÖNEMLİ GÜNLER VE KANDİL GECELERİ

Ramazan-ı Şerif'in Başlangıcı

19 Şubat 2026 Perşembe

1 Ramazan 1447

Kadir Gecesi

16 Mart 2026 Pazartesi

26 Ramazan 1447

Ramazan (Fıtr) Bayramı 1. Günü

20 Mart 2026 Cuma

1 Şevval 1447

Ramazan (Fıtr) Bayramı 2. Günü

21 Mart 2026 Cumartesi

2 Şevval 1447

Ramazan (Fıtr) Bayramı 3. Günü

22 Mart 2026 Pazar

3 Şevval 1447

Terviye Günü

25 Mayıs 2026 Pazartesi

8 Zilhicce 1447

Arefe Günü

26 Mayıs 2026 Salı

9 Zilhicce 1447

Kurban Bayramı 1. Günü

27 Mayıs 2026 Çarşamba

10 Zilhicce 1447

Kurban Bayramı 2. Günü

28 Mayıs 2026 Perşembe

11 Zilhicce 1447

Kurban Bayramı 3. Günü

29 Mayıs 2026 Cuma

12 Zilhicce 1447

Kurban Bayramı 4. Günü

30 Mayıs 2026 Cumartesi

13 Zilhicce 1447

Hicri Yılbaşı Gecesi

15 / 16 Haziran 2026 Pazartesi / Salı

29 Zilhicce / 1 Muharrem 1447-1448

Hicri Yılbaşı Günü

16 Haziran 2026 Salı

1 Muharrem 1448

Aşûre Gecesi

24 / 25 Haziran 2026 Çarşamba / Perşembe

9 / 10 Muharrem 1448

Aşûre Günü

25 Haziran 2026 Perşembe

10 Muharrem 1448

Mevlid Kandili

24 Ağustos 2026 Pazartesi

11 Rebiulevvel 1448

Üç Ayların Başlangıcı

10 Aralık 2026 Perşembe

1 Receb 1448

Regaib Kandili

10 Aralık 2026 Perşembe

1 Receb 1448



Haberle İlgili Daha Fazlası