Ramazan’a açılan kapı! Berat Kandili bugün mü?
Şaban ayının 15’inci gecesinde idrak edilen Berat Kandili ile ilgili paylaşımların artmasıyla birlikte gözler bir kez daha 2026 kandil tarihlerine çevrildi. Ramazan ayının habercisi kabul edilen bu mübarek gecede ibadetler yapılacak. Peki bugün ne kandili? Berat Kandili bugün mü?
Mübarek üç aylardan Şaban ayı içerisinde yer alan Berat Kandili, İslam dünyası tarafından yakından takip ediliyor. Hicri takvime göre Şaban ayının 15’inci gecesinde idrak edilen Berat Kandili, günahların affı ve rahmetin tecelli ettiği mübarek geceler arasında kabul ediliyor. Bu yılki Berat Kandili tarihi, 2026 kandil takvimi kapsamında duyurulmuştu. Peki, bugün ne kandili? 2 Şubat Berat Kandili mi?
BUGÜN BERAT KANDİLİ Mİ?
21 Aralık'ta başlayan "üç aylar"ın ikincisi olan şaban ayının 15'inci gecesi Berat Kandili bugün (2 Şubat) idrak ediliyor.
BERAT KELİMESİNİN ANLAMLI
Arapça berâe-berâet kelimesinin Türkçeleşmiş hali olan Berat, Allah’ın affı ve bağışlaması, günah, borç ve cezadan kurtulmak gibi anlamlara gelmektedir. Beratın özünde, günahlardan arınma ve Yüce Allah’ın rahmet ve mağfiretine ulaşma amacı vardır.Bu gecede Allâh'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden, bu geceye "Berat Gecesi" denilmiştir. Berat Gecesi için Arapça eserlerde “şabanın ortasındaki gece”, “mübarek gece”, “rahmet gecesi” ve “sak (belge) gecesi” manalarına gelen terkipler kullanılmaktadır.
RAMAZANIN HABERCİSİ OLARAK GÖRÜLÜYOR
Berat Kandili, Ramazan ayından önce idrak edilmesi nedeniyle İslam dünyasında manevi bir hazırlık gecesi olarak kabul ediliyor. Bu mübarek gecede yapılan ibadetlerin, dua ve tövbelerin Ramazan’a arınmış bir kalple girilmesine vesile olduğuna inanılıyor. Bu yönüyle Berat Kandili, Ramazan ayının habercisi olarak görülüyor.
2026 YILINDA İDRAK EDİLECEK DİĞER ÖNEMLİ GÜNLER VE KANDİL GECELERİ
Ramazan-ı Şerif'in Başlangıcı
19 Şubat 2026 Perşembe
1 Ramazan 1447
Kadir Gecesi
16 Mart 2026 Pazartesi
26 Ramazan 1447
Ramazan (Fıtr) Bayramı 1. Günü
20 Mart 2026 Cuma
1 Şevval 1447
Ramazan (Fıtr) Bayramı 2. Günü
21 Mart 2026 Cumartesi
2 Şevval 1447
Ramazan (Fıtr) Bayramı 3. Günü
22 Mart 2026 Pazar
3 Şevval 1447
Terviye Günü
25 Mayıs 2026 Pazartesi
8 Zilhicce 1447
Arefe Günü
26 Mayıs 2026 Salı
9 Zilhicce 1447
Kurban Bayramı 1. Günü
27 Mayıs 2026 Çarşamba
10 Zilhicce 1447
Kurban Bayramı 2. Günü
28 Mayıs 2026 Perşembe
11 Zilhicce 1447
Kurban Bayramı 3. Günü
29 Mayıs 2026 Cuma
12 Zilhicce 1447
Kurban Bayramı 4. Günü
30 Mayıs 2026 Cumartesi
13 Zilhicce 1447
Hicri Yılbaşı Gecesi
15 / 16 Haziran 2026 Pazartesi / Salı
29 Zilhicce / 1 Muharrem 1447-1448
Hicri Yılbaşı Günü
16 Haziran 2026 Salı
1 Muharrem 1448
Aşûre Gecesi
24 / 25 Haziran 2026 Çarşamba / Perşembe
9 / 10 Muharrem 1448
Aşûre Günü
25 Haziran 2026 Perşembe
10 Muharrem 1448
Mevlid Kandili
24 Ağustos 2026 Pazartesi
11 Rebiulevvel 1448
Üç Ayların Başlangıcı
10 Aralık 2026 Perşembe
1 Receb 1448
Regaib Kandili
10 Aralık 2026 Perşembe
1 Receb 1448