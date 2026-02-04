İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması devam ediyor.

ALİ KAYA GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya gözaltına alındı.

Ali Kaya, işlemleri için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na getirildi.

ABİSİ DE TUTUKLANMIŞTI

Dilek İmamoğlu'nun abisi Cevat Kaya da İBB soruşturmasında tutuklanmıştı.

