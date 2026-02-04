Arka Sokaklar’ın 180 bölüm boyunca Vedat Müdür karakterini canlandıran Murat Ormiyak, yıllar sonra kariyeri ve hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Taksim’de bir huzurevinde yaşadığını söyleyen Ormiyak, “Hiç mutlu değilim. Artık teklif gelmiyor, projelerde yer alamıyorum” sözleriyle sevenlerini üzdü.

Kanal D ekranlarında 20. sezonuyla izleyiciyle buluşan Arka Sokaklar, uzun yıllardır ilgiyle takip ediliyor. Dizide rol alan pek çok oyuncu unutulmaz karakterler arasında yer alırken, uzun süre ekranlardan uzak kalan isimler de zaman zaman gündeme geliyor.

180 BÖLÜM OYNAMIŞTI

Arka Sokaklar’da bir dönem rol alan Murat Ormiyak, dizide 180 bölüm boyunca Vedat Müdür karakterine hayat vermişti. Bir süredir ekranlardan uzak kalan Ormiyak, yıllar sonra yaptığı açıklamada, şu anda bir huzurevinde kaldığını ve mutsuz olduğunu dile getirdi.

“HİÇ MUTLU DEĞİLİM”

Ünlü oyuncu, Taksim’de bir huzurevinde hayatını sürdürdüğünü belirterek, "Hiç mutlu değilim. Artık teklif gelmiyor, projelerde yer alamıyorum" ifadelerini kullandı. Ormiyak, kariyerinin en sevdiği işlerinden biri olan Arka Sokaklar’ı çok özlediğini de sözlerine ekledi.

SETLERİ VE ARKADAŞLARINI ÖZLEDİĞİNİ SÖYLEDİ

"Arka Sokaklar gibi 17-20 yıl boyunca rol alacağım bir iş gelse çok mutlu olurum" diyen Ormiyak, dizideki arkadaşları ve sete duyduğu özlemi de dile getirdi. Uzun süre boyunca dizinin önemli karakterlerinden biri olarak izleyiciyle buluşan oyuncu, sektördeki projelerin kendisine artık gelmemesinden dolayı hayal kırıklığı duyduğunu açıkladı.

