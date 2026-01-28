Kanal D ekranlarının en uzun soluklu dizileriden Arka Sokaklar, 737.bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanıyor. Yayınlanan fragmanın ardından " Arka Sokaklar'ın Cevher'i ölüyor mu? " sorusu gündeme geldi. Bu kapsamda dizinin baş kötüsü Cevher karakterini oynayan Nail Kırmızıgül'ün dizideki akıbeti belli oldu.

20 sezondur Kanal D ekranlarında yayınlanan fenomen dizi Arka Sokaklar'da yeni bir gelişme yaşadı. Cuma akşamları izleyicileri ekrana kilitlemeye devam eden Arka Sokaklar'da Cevher karakterinin diziden ayrılacağı gündeme geldi.

Arka Sokakların Cevheri ölüyor mu? Nail Kırmızıgülun dizideki akıbeti netleşti

ARKA SOKAKLAR'IN CEVHER'İ ÖLÜYOR MU?

Birsen Altuntaş, Nail Kırmızıgül'ün oynadığı Cevher Şanlı karakterinin diziden ayrılacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabı X (Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımda "Türk sinema ve televizyon tarihinin unutulmaz yapımcısı Türker İnanoğlu'nun 20 yıldır ekranda olan dizisi Arka Sokaklar'ın baş kötüsü Cevher'e hayat veren Nail Kırmızıgül ekibe veda ediyor." ifadelerini kullanan Birsen Altuntaş, Cevher karakterinin diziden ayrılacağını aktardı.

OZAN YURDAKUL CEVHER'İN VEDA SAHNESİNİ YAYINLADI

Arka Sokaklar'ın senaristi Ozan Yurdakul, Instagram hesabı üzerinden dizi senaryosundaki Cevher Şanlı'nın veda sahnesini yayınladı. Diziye ölerek ayrılcak Cevher Şanlı'nın yerine ise yeni bir kötü karakter geleceği haberini verdi.

NAİL KIRMIZIGÜL ARKA SOKAKLAR'DAN AYRILIYOR MU?

Birsen Altuntaş'ın duyurduğu haberle beraber Nail Kırmızıgül'ün Arka Sokaklar'dan ayrılacağı netlik kazandı. Ayrıca dizinin senaristi Ozan Yurdakul tarafından paylaşılan metinde, Rıza Baba'nın "Cevher artık yok evlat... bu dünyanın şeytanı bitmez... ama Cevher... artık yok!" sözleriyle karakterin dizideki sonu kesinleşti.

