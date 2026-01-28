Trump döneminin vekil siber güvenlik şefi, “yalnızca resmi kullanım” ibareli belgeleri herkese açık ChatGPT’ye yükledi, alarm üstüne alarm çaldı.

ABD’de federal siber savunmanın merkezindeki kurum olan Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı’nın geçici başkanı Madhu Gottumukkala’nın, geçen yaz hassas devlet belgelerini ChatGPT’nin halka açık sürümüne yüklediği ortaya çıktı.

Yüklemelerin ardından İç Güvenlik Bakanlığı bünyesinde hasar tespit süreci başlatıldı.

POLITICO’ya konuşan İç Güvenlik Bakanlığı kaynakları, işlemlerin federal ağlarda otomatik güvenlik uyarılarını tetiklediğinden bahsetti.

"YALNIZCA RESMİ KULLANIM" İBARELİ DOSYALAR SİSTEME GİRDİ

Yetkililerin aktardığı bilgilere göre yüklenen belgeler gizli statüsünde değildi ancak "yalnızca resmi kullanım" ibaresi taşıyordu.

Federal güvenlik sistemleri, bu tür verilerin izinsiz paylaşımını otomatik olarak algılıyor.

Ağustos ayında güvenlik sensörleri, ChatGPT’ye yapılan bu yüklemeleri tespit etti. Kısa süre içinde birden fazla uyarı kayda geçti.

ÖZEL İZİNLE KULLANDI, SİSTEM YİNE ALARM VERDİ

Gottumukkala göreve geldikten kısa süre sonra ChatGPT’yi kullanmak için özel izin almıştı.

Aynı dönemde ChatGPT, İç Güvenlik Bakanlığı personelinin büyük bölümü için erişime kapalıydı.

Yüklenen içeriklerin, ChatGPT’nin herkese açık sürümü üzerinden OpenAI sistemleriyle paylaşıldığı ve bu nedenle federal ağların dışına çıktığı belirlendi.

DHS İÇİNDE İNCELEME BAŞLATILDI

Yüklemelerin tespit edilmesinin ardından, İç Güvenlik Bakanlığı üst yönetimi devreye girdi.

Belgelerin ulusal güvenliğe zarar verip vermediğini belirlemek amacıyla kurum içi bir inceleme başlatıldı. İncelemenin sonucuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

CISA Halkla İlişkiler Direktörü Marci McCarthy, Gottumukkala’nın ChatGPT kullanımının izinli, kısa süreli ve sınırlı olduğunu savundu.

DİSİPLİN SÜRECİ GÜNDEMDE

Federal kurallar, hassas belgelerin yanlış kullanılması halinde disiplin sürecini zorunlu kılıyor. Bu süreç, yeniden eğitim ve resmi uyarıdan, güvenlik izninin askıya alınmasına kadar uzanabiliyor.

Gottumukkala’nın olay sonrası DHS ve CISA üst yönetimiyle bir dizi görüşme yaptığı duyuruldu.

ÇALKANTILI GÖREV SÜRESİNE YENİ KRİZ EKLENDİ

Skandal, Gottumukkala’nın tartışmalı görev süresine eklenen son olay olarak kayda geçti.

Daha önce de başarısız olduğu öne sürülen bir poligraf testi, kurum içi görevden alma girişimleri ve yönetim krizleriyle gündeme gelmişti.

