AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan güncel verilere göre, Türkiye'nin bazı bölgelerinde sarsıntı kaydedildi. Anlık olarak güncellenen deprem listesi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı deprem listesiyle birlikte " Az önce deprem mi oldu? " sorusu cevap buldu. Son depremler, büyüklük ve merkez üssüne göre farklı noktalarda hissedildi. İşte, 28 Ocak 2026 Çarşamba son depremler listesi...

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

Türkiye genelinde meydana gelen depremler güncel olarak takip ediliyor. AFAD''ın verilerine bakıldığında 18.54'te Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 0.8 büyüklüğünde deprem oldu. Derinliği ise 7.0 olarak kaydedildi.

AFAD Deprem son olarak X (Twitter) hesabı üzerinden Balıkesir'de deprem yaşandığında dair açıklamada bulundu.

Az önce deprem mi oldu? 28 Ocak deprem listesi paylaşıldı

Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 28 Ocak Çarşamba günü merak edilen konular arasında yer aldı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından paylaşılan verilere göre, 17.29'da Midilli Adası bölgesinde 2.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinliği ise 9.9 olarak duyuruldu.

