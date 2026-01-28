AFAD verilerine göre 27 Ocak 2026 gecesi Trabzon’un Ortahisar ilçesine yaklaşık 28 kilometre mesafede, Karadeniz açıklarında 3,8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Saat 23.15 sularında gerçekleşen sarsıntı sonrası ''Son dakika nerede deprem oldu, Trabzon'da deprem mi oldu?'' gibi sorular gündeme geldi. AFAD ise Trabzon'da hissedilen deprem verilerini paylaştı!

Gece saatlerinde Karadeniz’de meydana gelen deprem Trabzon’da yaşayan vatandaşları tedirgin etti. AFAD Trabzon depremi son dakika verilerini ise kamuoyu ile paylaştı. İşte Trabzon depremi detayları ve son depremler...

Trabzonda deprem mi oldu? AFAD Trabzonda hissedilen deprem verilerini paylaştı!

TRABZON’DA DEPREM Mİ OLDU?

Karadeniz’de meydana gelen deprem Trabzon’da hissedildi. AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre, 27 Ocak 2026 tarihinde saat 23.15’te Karadeniz açıklarında, ,Ortahisar ilçesine yaklaşık 28 kilometre mesafede 3.8 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Trabzonda deprem mi oldu? AFAD Trabzonda hissedilen deprem verilerini paylaştı!

AFAD TRABZON DEPREM VERİLERİ

AFAD verilerine göre depremin yerin yaklaşık 14.6 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Merkez üssü Karadeniz açıkları olarak açıklanan sarsıntının Trabzon’un Ortahisar ilçesine bağlı bazı mahallelere yakın mesafede olduğu belirtildi. Depremin Trabzon’un yanı sıra çevre illerde de hafif şekilde hissedildiği belirtildi.

Trabzonda deprem mi oldu? AFAD Trabzonda hissedilen deprem verilerini paylaştı!

TRABZON DEPREM SON DAKİKA

Trabzon Valiliği tarafından yapılan açıklamada, depremin ardından ilgili tüm birimlerin saha tarama ve inceleme çalışmalarına başladığı bildirildi. İlk tespitlere göre herhangi bir can veya mal kaybına ilişkin olumsuz bir ihbarın olmadığı vurgulandı. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de sosyal medya üzerinden vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

İLGİLİ HABERLER GÜNDEM Depremler sürecek mi? Sındırgı için uzmanlardan art arda açıklamalar

Haberle İlgili Daha Fazlası