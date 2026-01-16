Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da Rıza Baba'nın akıbeti merak konusu oldu. Dizide Mesut'un Mesut’un “Rıza Baba yok, evinde yok, hayatımızda yok” sözlerinin ardından Rıza Baba’nın “Belki de buraya kadardır evlat” cümlesi izleyicileri endişelendirdi. Özellikle "Arka Sokaklar'da Rıza Baba öldü mü?" sorusunu gündeme taşıdı.

Arka Sokaklar'ın bu akşam 735. bölümü ekrana gelmeye hazırlanıyor. 16 Ocak 2026 Cuma akşamı yayınlanacak bölümünde duygu seli yaşanacak. Mesut''un “Rıza Baba yok, evinde yok, hayatımızda yok” sözlerinin ardından Rıza Baba'nın "Belki de buraya kadardır evlat" cümlesini kurması, izleyicilerde "Arka Sokaklar'da Rıza Baba öldü mü?" sorusunu zirveye çıkardı.

ARKA SOKAKLAR'DA RIZA BABA ÖLDÜ MÜ?

Arka Sokaklar'ın yeni bölümü merakla bekleniyor. Ali'nin bıçakladığı Rıza Baba'nın yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi verdiği tanıtım, izleyicileri duygulandırdı. Ancak şu an için Rıza Baba'nın öldüğüne dair yapım ekibi ya da oyuncu Zafer Ergin tarafından yapılmış net ve resmi bir açıklama bulunmuyor. Karakterin akıbeti bu akşam yayınlanacak bölümle netlik kazanacak.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cuma akşamlarının sevilen dizisi Arka Sokaklar'da yayınlanan tanıtım videosu izleyici derinden etkiledi. Hüsnü'nün çığlıkları yürekleri dağlarken, Mesut’un “Rıza Baba yok, evinde yok, hayatımızda yok” sözlerinin ardından Rıza Baba’nın “Belki de buraya kadardır evlat” cümlesi, izleyicileri endişelendirdi.

