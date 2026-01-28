Soğuk hava dalgası yurda yeniden giriş yapıyor, sıcaklıklar keskin düşüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü birçok kenti gök gürültülü kuvvetli sağanak ve fırtına konusunda uyarırken, Prof. Dr. Orhan Şen ise İstanbul'da kar beklentisine değindi ve gün verdi. Hafta sonu planı yapanlar dikkat...

Sıcaklıklar yavaş yavaş düşüyor, hafta sonu yurda giriş yapacak olan soğuk hava Trakya'dan başlayarak kar yağışını da beraberinde getiriyor. Doğu illerinde devam eden yağışa batı illeri de eklenecek. Peki İstanbul'da durum ne olacak?

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından hafta sonuna dair beklentilerini paylaştı ve İstanbul vurgusu yaptı.

"AZ İHTİMAL KAR YAPABİLİR..."

"Hafta sonu gelecek soğuk hava daha çok Trakya, Marmara'nın güney ve doğusu ve Anadolu'da kar yağışı yapacak görünüyor" diyen Şen, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Pazartesi İstanbul'da sıcaklık karla karışık yağmur, sınırında 6 derece. 4 dereceye inerse karla karışık yağmur ve yüksekler az ihtimal kar yapabilir. Kar beklentinizi İstanbul'da yüksek tutmayın. Takip ediyoruz daha 5 gün var değişebilir."

20 KENTE SARI KODLU UYARI

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın için 20 kenti sarı kod ile uyardı.

İşte kuvvetli sağanak ve fırtına beklentisi nedeniyle sarı kod ile uyarı alan o iller: Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Eskişehir, Isparta, İzmir, Kırklareli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak.

