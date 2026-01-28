Önce Meteoroloji, sonra İçişleri Bakanlığı’ndan uyarılar peş peşe geldi. Bugün ve yarın için sarı kodlu uyarı yayınlayan Meteoroloji, illeri tek tek sıraladı. Rapora göre yarın 12 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Aynı zamanda bazı noktalar için de şiddetli fırtına uyarısı yapıldı. İşte uyarı yapılan o iller…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın Batısı ve Ege'de sağanak yağış beklediğini belirterek bugün ve yarın için bir uyarı yayınladı. Meteoroloji bugün Malatya, Elazığ, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt, Hakkari ve Şırnak’ı sağanak yağış için uyardı. Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yağışların karla karışık şeklinde ilerleyebileceği bildirildi.

Meteoroloji ve İçişleri Bakanlığı peş peşe uyardı! 12 ile sarı kod

YARIN HANGİ İLLERDE YAĞIŞ OLACAK?

Meteoroloji Perşembe günü için de bir uyarı yayınladı. Açıklamada “Yapılan son değerlendirmelere göre; 29.01.2026 Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Çanakkale'de, akşam saatlerinden itibaren Balıkesir'in batısı, İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Muğla'da, İzmir'in güneybatısı ile Aydın ve Muğla kıyılarında yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor” denildi.

BİR UYARI DA BAKANLIKTAN GELDİ

Meteoroloji’nin uyarısının ardından bir uyarı da İçişleri Bakanlığı’ndan geldi. Bakanlık bugün ve yarın beklenen kuvvetli sağanak ve kuvvetli fırtına nedeniyle bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı yayınladı.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YOLDA

Türkiye haritası paylaşan bakanlık, bugün Malatya, Elazığ, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağış beklendiğini hatırlattı. Antalya'nın doğusunda ise kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Paylaşımda aynı zamanda yarın Isparta'nın güneyi, Burdur'un güneydoğusu ve Antalya'da yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği de ifade edildi.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

Edirne, Kırklareli ve Çanakkale, Balıkesir'in batısı, İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Muğla'da kuvvetli, İzmir'in güneybatısı ile Aydın ve Muğla kıyılarında yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile İç Ege ve Marmara'nın güneyinde, Batı Akdeniz, Konya'nın güney ve batısı ile Karaman'ın doğusunda kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Öte yandan uyarı yapan bölgelerde sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, kıyılarda hortum risklerine de dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı.

