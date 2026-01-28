Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 2025 raporuna göre Türkiye’de sıcaklık, yağış ve deniz suyu sıcaklıklarında yılın en yüksek ve en düşük değerleri açıklandı. Türkiye’de 2025 yılında en yüksek sıcaklık 50,5 dereceyle Şırnak’ın Silopi ilçesinde, en düşük sıcaklık ise sıfırın altında 35,1 dereceyle Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde ölçüldü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2025'te Türkiye'de gerçekleşen meteorolojik rekorları açıkladı.

EN SOĞUK GÜN HAKKARİ'DE

Buna göre, 2025 yılında en sıcak gün 25 Temmuz’da 50,5 dereceyle Şırnak’ın Silopi ilçesinde kaydedildi. En soğuk gün ise 25 Şubat’ta sıfırın altında 35,1 dereceyle Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde ölçüldü.

Meteorolojide 2025in En leri açıklandı! 50,5 derece, -35,1 derece ve 280 cm kar!

EN YÜKSEK YAĞIŞ GÖKÇEADA'DA

Günlük en yüksek yağış 23 Ekim’de metrekareye 167 kilogramla Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde kaydedildi. 2025’te en yüksek kar kalınlığı ise 21 Mart’ta Rize’nin İkizdere ilçesindeki Ovit bölgesinde 280 santimetre olarak ölçüldü.

Meteorolojide 2025in En leri açıklandı! 50,5 derece, -35,1 derece ve 280 cm kar!

RÜZGAR EN HIZLI BAYBURT'TA ESTİ

Verilere göre, 2025’te rüzgârın en hızlı estiği gün 13 Şubat’ta Bayburt’taki Kop Kayak Merkezi’nde saatte 176,4 kilometre hızla kayıtlara geçti.

Meteorolojide 2025in En leri açıklandı! 50,5 derece, -35,1 derece ve 280 cm kar!

DENİZ SUYU EN SICAK İL ANTALYA

Deniz suyu sıcaklıklarında ölçülen en yüksek değer 24 Temmuz’da Antalya’daki Yeni Liman Ana Mendirek Feneri İstasyonu’nda 32,2 derece olarak kaydedildi. En düşük deniz suyu sıcaklığı ise 2 Şubat’ta Artvin Arhavi Balıkçı Barınağı Tali Mendirek Feneri İstasyonu’nda 6,1 derece olarak ölçüldü.

Haberle İlgili Daha Fazlası