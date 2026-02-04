Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur, eşi Muhammet Aydın’a ihanet gerekçesiyle boşanma davası açtı. Dava, Tuğçe Tayfur’un Aydın’ın başka kadınlarla yazışmalarını ve birlikte çekilen fotoğraflarını mahkemeye sunmasıyla gündeme geldi. İddiaların odağındaki Muhammet Aydın ise sessizliğini bozdu.

Arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur, üçüncü evliliğinde de aradığı mutluluğu bulamadı. 2019 yılında Taner Şafak’tan ayrılan Tayfur’un bu evliliğinden Taner Efe adında bir oğlu bulunuyor. 2023 yılında Muhammet Aydın ile evlenen Tayfur’un bu evlilikten Tuğçe Lina ve Necla Hira adında iki kızı oldu.

YAZIŞMA VE FOTOĞRAFLARI MAHKEMEYE İLETTİ

Tuğçe Tayfur, ihanet gerekçesiyle açtığı boşanma davasında, eşinin başka kadınlarla yazışmalarını ve birlikte çekilmiş fotoğrafları mahkemeye delil olarak sunduğunu belirtti. Tayfur’un menajeri Suat Filiz ise boşanma davasının açıldığını ve adli sürecin başladığını doğruladı.

Tuğçe Tayfur boşanıyor: İhanet delillerini mahkemeye sundu! Muhammet Aydın’dan cevap gecikmedi

MUHAMMET AYDIN: DAVAYI AÇAN TARAF BENİM

Haklarında çıkan haberler karşısında Muhammet Aydın sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından paylaştığı duyuruda, kızları için konuyla ilgili açıklama yaptığını belirtti. Aydın, “Burada eşini kötüleyecek biri değilim. Ama davayı açan taraf benim. Hakkımızda hayırlısı olsun” ifadelerini kullandı.

KIZLARINA SESLENDİ: ANNENİZİ ALDATMADIM

Aydın, Tuğçe Tayfur hakkında, “Tuğçe Hanım çok dürüst, merhametli, namuslu ve mülayim bir insandır. Biz yapamadık, devam edemedik. Kendisi evlatlarımın annesi ve vakti zamanında aşık olduğum tek kadındır. Sorun onda değil, sorun biz yanlış zamanlarda tanışmış insanlarız. Çok şey yaşandı, çok acı çekildi” dedi.

Paylaşımında kızlarına da seslenen Aydın “Can parçalarım, can kızlarım. Ben annenizi aldatmadım. Büyüdüğünüzde zaten bileceksiniz de yine de babanız açıklama yapmış olsun” yazdı.

