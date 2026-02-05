ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Güneş’te son yılların en güçlü patlamalarından birinin, iki kıtada radyo iletişimini geçici olarak devre dışı bıraktığını açıkladı.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi NOAA verilerine göre, Güneş yalnızca iki gün içinde X sınıfında dört güçlü patlama üretti. En tehlikeli kategori olarak kabul edilen bu patlamalar, birçok ülkeyi doğrudan etkiledi. Afrika ve Avrupa başta olmak üzere geniş bir coğrafyada radyo iletişimi kesintiye uğradı.

Güneş'ten Dünya'yı vuran 4 patlama: İki kıtada radyo sinyalleri tamamen kesildi

DEV GÜNEŞ LEKESİ AR 4366 YİNE SAHNEDE

Patlama, AR 4366 adı verilen dev güneş lekesi bölgesinden geldi. NOAA'ya göre 30 Ocak’tan bu yana güçlü patlamalar üretiyor.

AR 4366, Dünya’ya dönük konumda. Manyetik yapısı son derece karmaşık olan bölge, kısa sürede hızla büyüyerek uzay hava koşullarını doğrudan etkileyen bir yapıya dönüştü.

SAYILAR ÇARPICI: 5 X SINIFI PATLAMA

VAR 4366’dan şimdiye kadar 21 C sınıfı, 38 M sınıfı ve 5 X sınıfı patlama çıktı.

Patlamaların görüntüleri NASA’nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi tarafından kayda alındı. X sınıfı patlamalar, en güçlü güneş patlamaları arasında yer alıyor ve geniş çaplı radyo kesintilerine yol açıyor.

Güneşten dünyayı vuran 4 patlama: İki ülkede radyo sinyalleri tamamen kesildi

RADYO KESİNTİLERİ OLDU

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi’ne bağlı Uzay Hava Tahmin Merkezi, yüksek frekanslı radyo kullanıcılarının dakikalarca hatta saatlerce bağlantı kaybı yaşayabileceği uyarısında bulunmuştu. Aynı zamanda zayıf elektrik şebekesi dalgalanmaları ve aurora ihtimali nedeniyle G1 seviyesinde jeomanyetik fırtına uyarısı devreye alındı.

Güneş'ten Dünya'yı vuran 4 patlama: İki kıtada radyo sinyalleri tamamen kesildi

15 DÜNYA GENİŞLİĞİNDE DEV LEKE

AR 4366, yaklaşık 15 Dünya genişliğinde devasa bir yapı olarak kayda geçti. ABD’nin Arizona eyaletinden çekilen görüntülerde, güneş lekesi teleskop ve güneş tutulması gözlükleriyle net biçimde görülebilecek büyüklükte yer aldı.

Bölgenin hala Dünya’ya dönük olması, yeni patlama ihtimalini gündemde tutuyor.

AFRİKA VE AVRUPA ETKİ ALTINDA, TAKİP SÜRÜYOR

Güneş’teki bu yoğun hareketlilik, Afrika ve Avrupa’da iletişim altyapılarını doğrudan etkiledi. Uzay hava merkezleri muhtemel yeni patlamalar ve etkiler için izlemeyi sürdürüyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası