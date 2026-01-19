Güneş’te bugün orta şiddette bir patlama meydana geldi. Bilim insanları, M1.20 seviyesinde kaydedilen patlamanın ardından Güneş’teki hareketliliğin arttığını ve muhtemel etkilerin yakından izlendiğini açıkladı.

Güneş’te bugün güçlü bir patlama meydana geldi. Bilim insanları, M1.20 seviyesindeki patlamanın ardından Güneş’teki hareketliliğin yakından takip edildiğini açıkladı.

Rusya Bilimler Akademisi’ne bağlı Güneş Astronomi Laboratuvarı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 14.19’da kaydedildi.

Güneş’te şiddetli patlama! Türkiye etkilenecek mi?

"DAHA GÜÇLÜSÜ YOLDA"

Bilim insanları, bir gün önce yaşanan X1.95 seviyesindeki patlamanın, 2026 yılının en güçlü güneş patlaması olduğunu açıkladı.

Patlama sırasında uzaya saçılan plazmanın Dünya’ya doğru ilerlediği ve 20 Ocak’ta manyetik fırtınalara yol açabileceği öne sürüldü.

Uzmanlara göre, güçlü güneş patlamaları: Uydu sistemlerini, GPS ve radyo iletişimini, elektrik şebekelerini olumsuz etkileyebiliyor.

TÜRKİYE ETKİLENECEK Mİ?

Yetkililer, şu an için Türkiye’de doğrudan bir olumsuzluk beklentisi olmadığını ancak muhtemel manyetik fırtınalara karşı küresel ölçekte izleme yapıldığını aktardı

Güneş’teki hareketliliğin önümüzdeki günlerde de devam edebileceği belirtilirken, bilim insanları yeni patlamalara karşı temkinli olunması gerektiğini iletti.

