Yozgat’ta okul müdürü Fatih Bilir’in bir öğrenci yakını tarafından darp edilmesi sonrası, eğitim sendikaları sokağa indi.

MAHMUT ÖZAY - Cumhuriyet Ortaokulu önünde toplanan sendika temsilcileri, okul müdürleri ve öğretmenler adına Türk Eğitim-Sen Yozgat Şube Başkanı Mustafa Yılmaz açıklama yaptı.

Yılmaz “Eğitim çalışanlarına yönelik şiddet, taciz ve mobbing vakaları artarak devam etmektedir. Öğretmenlik Mesleği Kanunu’nda öğretmenlerin şiddetten korunmasına yönelik yapılan düzenlemeler elbette kıymetlidir. Bu düzenlemelere göre, faile verilen cezalar yarı oranında artırılmakta ve hapis cezasının ertelenmesi hükümleri uygulanmamaktadır. Ancak yaşanan olaylar, bu müeyyidelerin tavizsiz uygulanması gerektiğini bir kez daha ortaya koymaktadır” diye konuştu.



Haberle İlgili Daha Fazlası