Toplumsal dayanışmayı artırmak maksadıyla yürütülen çalışmalarda dev rakamlara ulaşıldı. Doğum yardımları için 8,7 milyar TL’lik kaynak aktarılırken, evlilik öncesi eğitimler ise 2,5 milyon kişiye rehber oldu.

ESMA ALTIN- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aile kurumunu güçlendirmek ve toplumsal dayanışmayı artırmak amacıyla hayata geçirdiği proje ve destek programlarıyla milyonlarca vatandaşa ulaşıyor. Evlilik öncesi eğitimlerden ebeveynlik destek uygulamalarına, sosyal hizmet çalışmalarından doğum yardımlarına kadar birçok alanda yürütülen çalışmaların kapsamı her geçen yıl genişletiliyor.

EVLİLİK ÖNCESİ EĞİTİM

Evlilik Öncesi Eğitim Programı yaygın şekilde uygulanıyor. Evlilikte iletişim ve yaşam becerileri, aile hukuku ile evlilik ve sağlık başlıklarından oluşan program kapsamında 2025 yılında 407 bin 731 kişiye eğitim verildi. Programın başladığı 2013 yılından bu yana ise toplam 2 milyon 562 bin kişiye ulaşıldı.

EBEVEYNLERE DİJİTAL REHBER

Ebeveynlik becerilerini desteklemek için geliştirilen “İlk Öğretmenim Ailem Mobil Uygulaması” ise hamilelikten çocukların gelişim dönemlerine kadar birçok konuda rehberlik ediyor. Ücretsiz uygulamaya geçen yıldan bugüne yaklaşık 1,7 milyon kişi erişim sağladı.

HANELERE DESTEK

Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) kapsamında ise sosyal hizmet uzmanları haneleri ziyaret ederek ihtiyaçları belirliyor. 2025 yılında 1 milyon 947 bin aileye destek sağlanırken, 2017’den bu yana 10 milyon 498 bin haneye ulaşıldı.

8,7 MİLYAR TL’LİK ÇOCUK YARDIMI

Ailelere ekonomik destek sağlayan doğum yardımlarının kapsamı da genişletildi. Geçtiğimiz yıl 709 bin 853 anneye toplam 8,7 milyar lira tutarında doğum yardımı ödemesi gerçekleştirildi. Çeyiz hesabı uygulamasında da aktif hesap sayısı 875 kişiye ulaşırken, bu hesaplarda toplam 52 milyon lira biriktirildi.

YENİ PROJE YOLDA

Öte yandan bakanlık; gebeler, 0-3 yaş arası çocuğu bulunan aileler ve bakım veren kişilerin güvenli bağlanma konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla yeni bir projeyi hayata geçirmeyi planlıyor. “Hayat Bağım Projesi”nin bu yıl 10 pilot ilde uygulanması öngörülüyor.

