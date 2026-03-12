Artan petrol fiyatları sebebiyle enflasyon riskinin devam ettiğini belirten İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “Akaryakıt fiyatlarında çok hızlı alınan aksiyonla birbirini tetikleyebilecek bir fiyat artışının önü durduruldu. Eşelmobil sadece teknik anlamda değil, psikolojik açıdan da çok önemli bir hamleydi” dedi

İran-İsrail savaşıyla birlikte gözler Hürmüz Boğazı’na çevrildi. ABD Başkanı Donalt Trump’ın savaşın sona erebileceği ile ilgili açıklamaları sonrası piyasalar kısmen rahatlarken, eşelmobil sistemine iş dünyasından destek geldi.

Fransa’nın başkenti Paris’te İTO’nun millî katılım organizasyonunu gerçekleştirdiği JEC World 2026 Fuarı’nda, açıklamalarda bulunan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, 119 doları gören petrol fiyatının Trump’ın son açıklamasıyla 87 dolar seviyesine geri geldiğini, dünyada enflasyonist bir baskı oluşması riskinin ise devam ettiğini söyledi.

Bunun Türkiye’ye özgü bir durum olmadığını ifade eden Avdagiç, “Ülkemizde özellikle akaryakıt fiyatlarında çok hızlı alınan bir aksiyonla birbirini tetikleyebilecek bir fiyat artışının önü durduruldu. Eşelmobil sadece teknik anlamda değil, psikolojik açıdan da çok önemli bir hamleydi. Akaryakıt fiyatları arttığı zaman ‘her şey artıyor’ diye bir sarmala girebilirdik. O önemli ve çok değerli bir hamleydi. Eşelmobili fevkalade doğru buluyoruz” diye konuştu.

Eşelmobil sisteminde bir marj bulunduğunu ifade eden Avdagiç, şöyle devam etti:

Ümit ederiz ki o marjı eritip onun üzerine çıkıp fiyatlar artmak zorunda kalınmaz. Şu andaki bu aşağı doğru dalgalanmayla tekrar sanki o bandın içine girebiliriz gibi duruyor. Biraz yaşayarak göreceğiz. Çünkü karşımızda bu savaşı sürdüren ülkelerin açıkçası net ve belli olmayan, çok da dengeli olmayan bir politikaları var. Bütün bunlara rağmen bir gerçek var ki Türkiye bir istikrar adası olarak bölgemizde öne çıkmıştır. Burada NATO üyesi olmanın da karşılığını görüyoruz. İki balistik füze NATO’nun imkânlarıyla imha edildi. O anlamda da onu da teknik anlamda görmek lazım.

Şu anda temkinli bir iyimserlik içinde olmaya çalıştıklarını belirten Avdagiç, “Şu andaki en kritik konu Hürmüz Boğazı. Bizim iş dünyası olarak beklentimiz, bir an önce bu gerilimin sulhla sonuçlanması, en azından önce bir ateşkes olması ve Hürmüz Boğazı’ndaki geçişlerin hızlıca fiilen başlaması” dedi.

Avdagiç, savaşta tedarik kaynaklarındaki küresel zafiyet sebebiyle birçok ham maddenin tedarikinde sorunlar yaşandığını aktararak, Uzak Doğu’dan gelen pek çok petrol türevi ham maddede ton başına yüzde 25 civarında lojistik farkı eklenmeye başlandığını söyledi. Sefer sürelerindeki uzamaya bağlı olarak denizcilik sektörünün taşıma kapasitesinde gerileme olduğunu anlatan Avdagiç, küresel sigorta maliyetlerinde de artışların yaşandığını kaydetti. Avdagiç, bazı sigorta firmalarının poliçe bedellerini artırmak bir yana, poliçeleri iptal etme yoluna gittiğine dikkati çekti.

Avrupa merkezli Montel’in enerji analisti Andres Cala, Hürmüz Boğazı’nın derin bir enerji şokuna sebep olabileceği konusunda uyardı. Cala, “1973 Arap petrol ambargosundan bu yana en kötüsü olabilecek yeni bir enerji şoku kapımızda. Altı ay süren Arap ambargosu küresel petrol arzını yüzde 9 azaltırken Hürmüz küresel petrol ve ve gaz ihracatının yaklaşık yüzde 20’sini aksatmakta . Dolayısıyla ekonomik etki çok daha derin” dedi.

URALOĞLU: 15 TÜRK GEMİSİ MAHSUR KALDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Hürmüz Boğazı’nda 15 Türk gemisinin mahsur kaldığını belirterek, “Onların bütün personeliyle irtibat hâlindeyiz. Bunlar bekleme noktasında. İhtiyaçlarının giderilmesi noktasında bir sıkıntı yok. Yakın takip ediyoruz, Hürmüz Boğazı rahatlarsa onları da inşallah çıkarmış olacağız” dedi. Uraloğlu ayrıca İran’da biri THY diğeri Pegasus’a ait iki Türk uçağının bulunduğunu, savaşın seyrine göre onları da Türkiye’ye getireceklerini söyledi. Uraloğlu, söz konusu gemilere ve uçaklara yönelik herhangi bir saldırının olmadığını da bildirdi.

BAYRAKTAR: AKARYAKIT VE GAZDA SIKINTI YOK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının dünyada ciddi bir arz kesintisi endişesine sebep olduğunu belirterek, “Hem akaryakıtta hem doğalgazda bir sıkıntı öngörmüyoruz . Bizim ağırlıklı alımlarımız Hürmüz dışında, dolayısıyla bizim açımızdan şu anda bir risk gözükmüyor” dedi. Brent petroldeki fiyat yükselişine bağlı akaryakıt fiyatlarındaki artışa yönelik yeni bir tedbir alınıp alınmayacağına dair soru üzerine Bayraktar, şöyle konuştu: Hazine ve Maliye Bakanlığımızla birlikte çalışıyoruz. Ümit ediyorum en kısa zamanda hem bölgedeki bu çatışma sona erer hem de dünyadaki piyasalar biraz daha normalleşir. Olumlu gelişmeler ve açıklamalar petrolü normal seviyelerine döndürecektir. Bu sene için özellikle yılın geri kalanında da 60 dolarlar civarında bir öngörüde bulunmuştuk ama tabii şu anda bir savaş ortamı var.



