Putin, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerkhov’u görevden aldı

Kremlin’den Ankara’ya flaş karar! Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2017’den bu yana Türkiye’de büyükelçilik yapan Aleksey Yerkhov’u görevden aldı. Yerkhov, Özbekistan’a büyükelçi olarak atanırken, yerine Suriye dosyasındaki kritik rolüyle tanınan Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin’in geleceği öne sürülüyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2017’den bu yana Türkiye’de büyükelçilik görevini yürüten Aleksey Yerkhov’u görevden aldı. Kremlin’den yayımlanan kararnameye göre Yerkhov, yeni görevi için Özbekistan’a büyükelçi olarak atandı.

YERHOV'UN YENİ GÖREVİ: TAŞKENT

Yerkhov, Özbekistan’da görev yapan Oleg Malginov’un yerine geçecek. Böylece Ankara’daki misyonunu tamamlayan Yerkhov, Moskova’nın Orta Asya’daki en önemli diplomatik merkezlerinden biri olan Taşkent’te göreve başlayacak.

TURKİYEGAZETESİ.COM.TR İLK KEZ DUYURMUŞTU! ANKARA'YA SERGEY VERŞİNİN GELİYOR

Kommersant gazetesinin haberine göre, Yerkhov’un yerine Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin Ankara Büyükelçisi olarak atanacak. Verşinin, özellikle Suriye dosyasında kilit rol oynamış bir diplomat olarak tanınıyor.

2013’ten bu yana Ortadoğu krizlerinde aktif görev alan Verşinin, Astana süreci, Cenevre ve Viyana görüşmelerinde Rus heyetine başkanlık etmişti.

SURİYE DOSYASININ BAŞ AKTÖRÜ ANKARA'YA GELİYOR

Mart 2018’den bu yana Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevini yürüten Verşinin, aynı zamanda Ortadoğu ve Kuzey Afrika Dairesi'nin eski başkanı ve Ortadoğu Çözümü Özel Temsilcisi olarak görev yaptı. Bu unvanıyla Ortadoğu Dörtlüsü (Rusya, ABD, AB ve BM) müzakerelerinde Rusya’yı temsil eden Verşinin, 2013’ten bu yana da Suriye dosyasının merkezindeydi.

Ocak 2017’den itibaren Astana formatında yürütülen Suriye barış görüşmelerinde Rus heyetine başkanlık eden Verşinin, Cenevre ve Viyana’da muhalif gruplarla yürütülen temaslarda da aktif rol aldı.

