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Kritik zirve öncesi Rusya, Ankara Büyükelçisini değiştiriyor

Kaynak: Dış Haberler
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Kritik zirve öncesi Rusya, Ankara Büyükelçisini değiştiriyor
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Kommersant gazetesi, Rusya’nın Türkiye’deki büyükelçisini değiştirmeye hazırlandığını duyurdu. Haberde yer alan üç farklı kaynağa göre, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, mevcut büyükelçi Aleksey Yerhov’un yerine Ankara’ya atanacak.

Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul’da yürütülen müzakereler sürerken, Moskova’dan dikkat çeken bir hamle geldi.

Kommersant’ın üç farklı diplomatik kaynağa dayandırdığı habere göre, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin’in Türkiye’nin yeni Moskova Büyükelçisi olarak atanması planlanıyor. 

SURİYE DOSYASININ BAŞ AKTÖRÜ ANKARA'YA GELİYOR

Mart 2018’den bu yana Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevini yürüten Verşinin, aynı zamanda Ortadoğu ve Kuzey Afrika Dairesi'nin eski başkanı ve Ortadoğu Çözümü Özel Temsilcisi olarak görev yaptı. Bu unvanıyla Ortadoğu Dörtlüsü (Rusya, ABD, AB ve BM) müzakerelerinde Rusya’yı temsil eden Verşinin, 2013’ten bu yana da Suriye dosyasının merkezindeydi.

Ocak 2017’den itibaren Astana formatında yürütülen Suriye barış görüşmelerinde Rus heyetine başkanlık eden Verşinin, Cenevre ve Viyana’da muhalif gruplarla yürütülen temaslarda da aktif rol aldı.

YERİNE GEÇECEĞİ İSİM: ALEKSEY YERHOV

2017’den bu yana Türkiye’de büyükelçilik görevini yürüten Aleksey Yerhov’un diplomatik misyonunun sona ermesiyle birlikte, Sergey Verşinin’in Ankara’daki görevi resmiyet kazanacak.

Kaynak: Dış Haberler

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