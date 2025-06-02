Gözler saat 13.00'te! Dünya, İstanbul'dan çıkacak karara kilitlendi

Rus ve Ukrayna heyetleri barış görüşmeleri için bugün İstanbul'da bulunan Çırağan Sarayı'nda bir araya gelecek. Gerçekleşecek görüşmeye yerli ve yabancı basın mensupları büyük ilgi gösteriyor.

Canlı Anlatım Özeti UKRAYNA HEYETİ, TÜRKİYE'YE GELDİ

HEYETLER SAVAŞIN SONA ERMESİ İÇİN ÇALIŞACAK

ÇIRAĞAN SARAYI'NDA PATLAYICI ARAMASI YAPILIYOR

GÖRÜŞME SAAT 13.00'TE

GÖRÜŞMEYE DAİR

02.06.2025 09:21

UKRAYNA HEYETİ, TÜRKİYE'YE GELDİ

Ukrayna heyeti, Rus temsilcilerle görüşmek üzere İstanbul’a geldi.

02.06.2025 09:20

ATEŞKES İÇİN MEMORANDUMUN ANA HATLARI HAZIR

Kritik zirve öncesi Ukrayna'nın sunacağı memorandum yani anlaşma ve uzlaşı için özet metinin ana hatları ortaya çıktı.

İngiliz haber ajansı Reuters'ın aktardığına göre Ukrayna en az 30 günlük tam bir ateşkesin sağlanması, ardından her iki tarafın elindeki tüm tutukluların ve Rusya'nın elindeki topraklara götürülen Ukraynalı çocukların iade edilmesi ve ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Rusya lideri Vladimir Putin arasında bir görüşme yapılmasını istiyor.

HEYETLER SAVAŞIN SONA ERMESİ İÇİN ÇALIŞACAK

Plana göre Moskova ve Kiev, ABD ve Avrupa'nın da katılımıyla, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'daki en büyük çatışma olan üç yıllık savaşı tamamen sona erdirmek için anlaşabilecekleri şartları belirlemek üzere çalışacak.

02.06.2025 09:01

ÇIRAĞAN SARAYI'NDA PATLAYICI ARAMASI YAPILIYOR

İstanbul'da yapılması planlanan barış görüşmeleri öncesi Çırağan Sarayı’nda geniş güvenlik önlemleri alındı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bomba imha ve olay yeri inceleme ekipleri, görüşmelerin yapılacağı sarayda sabah saatlerinden itibaren kapsamlı bir patlayıcı madde ve düzeneği taraması gerçekleştirdi.

Özellikle zirvenin yapılacağı toplantı salonları, otel odaları ve çevre güvenlik alanları eğitimli dedektör köpeklerle kontrol altına alındı. Bölgede görevli çok sayıda özel harekât ve sivil güvenlik personelinin de teyakkuzda olduğu gözlendi.

02.06.2025 08:56

Ukrayna ve Rusya heyetleri arasındaki barış görüşmeleri Çırağan Sarayı'nda yapılacak. Heyetlerin gelişi öncesi Çırağan Sarayı'nda üst düzey güvenlik önlemleri alındı.

GÖRÜŞME SAAT 13.00'TE

Yerli ve yabancı basın mensupları sabahın erken saatlerinden itibaren Çırağan Sarayı'na akın ederken, heyetlerin 13.00'te bir araya gelmesi bekleniyor.

02.06.2025 08:46

GÖRÜŞMEYE DAİR

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirme yönünde İstanbul'da yapılacak barış görüşmelerine katılmak üzere Ukrayna heyetini belirlediğini ve heyete Savunma Bakanı Rüstem Umerov'un başkanlık yapacağını açıklamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya yeni tur müzakereleri 2 Haziran'da İstanbul’da gerçekleştirmeyi teklif ettiklerini belirterek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy'nin heyete başkanlık edeceğini ifade etmişti.

Yer: İstanbul