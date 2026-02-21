Ramazan ayının başlamasıyla birlikte oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar, yaşadıkları şehirde iftar saatinin kaçta olduğunu ve iftara ne kadar süre kaldığını araştırıyor. 21 Şubat 2026 Cumartesi günü için il il iftar ve imsak vakitleri merak konusu olurken, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere tüm şehirlerin iftar saatleri yakından takip ediliyor.

Oruç ibadetinin en önemli zaman dilimleri arasında yer alan imsak ve iftar vakitleri, Ramazan boyunca milyonlarca kişi tarafından günlük olarak sorgulanıyor. Sahurla başlayan oruç, akşam ezanıyla birlikte sona ererken “iftara ne kadar kaldı?” sorusu günün en çok aranan başlıkları arasında yer alıyor.

İFTARA NE KADAR KALDI?

Bulunduğu şehirde iftar saatini bekleyen vatandaşlar, gün içerisinde kalan süreyi öğrenmek için imsakiye verilerini kontrol ediyor. İftar vakti, güneşin batmasıyla birlikte orucun açılabileceği zamanı ifade ederken şehirler arasında dakika farkları oluşabiliyor. Bu nedenle yaşanılan ilçe ve ile göre belirlenen saatlerin takip edilmesi gerekiyor.

Ramazan’ın ilk günlerinde oruç süresi görece daha kısa olurken ilerleyen günlerde gündüz süresinin uzamasıyla birlikte iftar vakti de ileri saatlere kayacak.

İftara ne kadar kaldı? 21 Şubat il il iftar vakti (İstanbul, Ankara, İzmir)

21 ŞUBAT İL İL İFTAR VAKTİ

21 Şubat Cumartesi günü için iftar saatleri şehir bazlı olarak farklılık gösteriyor. Oruçlarını akşam ezanıyla açacak vatandaşlar, yaşadıkları illerin iftar vakitlerini araştırıyor. İşte bazı iller için iftar saatleri:

İstanbul - İftar: 18:54

Edirne - İftar: 19:03

Ankara - İftar: 18:40

İzmir - İftar: 19:05

Bursa - İftar: 18:55

Manisa - İftar: 19:03

Antalya - İftar: 18:52

Adana - İftar: 18:33

Konya - İftar: 18:44

Kayseri - İftar: 18:31

Samsun - İftar: 18:25

Trabzon - İftar: 18:12

Ordu - İftar: 18:19

Erzurum - İftar: 18:06

Malatya - İftar: 18:20

Van - İftar: 17:59

Gaziantep - İftar: 18:25

Şanlıurfa - İftar: 18:19

Diyarbakır - İftar: 18:13

