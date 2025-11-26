Ülkemiz, zaman zaman şiddetli depremlerle sarsılıyor. Depremlerin arkasına birçok artçı sarsıntı da ekleniyor. Japon deprem uzmanı Moriwaki, katıldığı bir fuarda riskli bölgeler hakkında konuştu. Özellikle bir kentimize değinen uzman, "sık sık depremler olabilir" dedi.

Manisa 8. Kitap Fuarı'nda söyleşi programına katılan Japon deprem uzmanı Moriwaki, öğrencilerle bir araya gelerek deprem bilinci konusunda önemli bilgiler paylaştı.

Program sonunda öğrencilere kitap da hediye eden Moriwaki, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Japon deprem uzmanı konum vererek uyardı! Asıl risk orada...

"EGE'DE SIK SIK DEPREMLER OLABİLİR"

Ege Bölgesi'nde çok sayıda küçük ve ince fay hattı bulunduğuna dikkat çeken Moriwaki, "Ege'de sık sık depremler olabilir. 2020 yılında Manisa, Muğla ve İzmir'de depremler yaşandı. Şimdi de sismik hareketlilik devam ediyor" dedi.

"ASIL RİSK OVA TARAFINDA"

Balıkesir'de meydana gelen depreme de değinen Moriwaki, bu depremin fay hattı kaynaklı olmadığını belirterek, "Balıkesir'deki deprem fay hattı depremi değil, magmanın hareketine bağlı bir depremdir. Yunanistan'ın Santorini Adası'nda da her gün benzer depremler oluyor. Balıkesir'deki de o tip bir deprem" ifadelerini kullandı.

Manisa ile ilgili değerlendirmesini sürdüren Moriwaki, "Manisa'da 2020'de yeni bir deprem yaşandı. Bu nedenle hemen büyük bir deprem beklemiyorum. Ancak İzmir'de deprem oluyorsa, burada da etkisi olabilir. Manisa'nın dağ tarafında büyük bir sıkıntı yok. Asıl risk, ova tarafında ve yumuşak zemin bulunan bölgelerde" diye konuştu.

BATIKAN ALTAŞ

