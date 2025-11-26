Ülkemiz, Çelik Kubbe hava savunma sistemini güçlendirmek için 6.5 milyar dolarlık sözleşme imzaladı. İsrail basını, anlaşmaya geniş yer vererek, Tel Aviv'in Türkiye'nin savunmadaki atılımlarından duyduğu huzursuzluğu dile getirdi. Times of Israel haber sitesinde, "Türkiye'nin uzun süredir savunmasını güçlendirdiği ve artık savunma sanayii ihracatında dünya sıralamasında üst sıralarda yer aldığı" belirtildi.

Türkiye’nin entegre ve çok katmanlı Çelik Kubbe hava savunma sistemini güçlendirmek ve geliştirmek için 6,5 milyar dolar değerinde sözleşme imzaladı.

NATO üyesi ülkemiz, son yıllarda savunma sanayi üretimini önemli ölçüde arttırdı ve dış tedarikçilere bağımlılığı azalttı.

İsrail, Çelik Kubbe anlaşması sonrası huzursuz! Türkiye savunmada hazır

47 BİLEŞENDEN OLUŞUYOR

Proje, radarlar, füzeler, elektro-optik sensörler, komuta ve kontrol merkezleri ile farklı menzillerde hava savunma unsurlarını içeren toplam 47 bileşenden oluşuyor.

Ağustos ayında, birkaç hava savunma sisteminin teslimatını kutlayan törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çevremizdeki son çatışmalar, radar sistemlerinin ve hava tehditlerini tespit eden unsurların önemini ortaya koydu" dedi.

"TÜRKİYE SAVUNMADA EN ÜST SIRALARDA"

İsrail basını Times of Israil, Çelik Kubbe'ye geniş yer verdi.

Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin Gazze'nin işgalinde ciddi şekilde gerildiği ve Erdoğan'ın, Netanyahu ve 36 üst düzey İsrailli yetkili hakkında soykırım iddiasıyla tutuklama emri çıkardığına değinilen haberde, bölgedeki gerilimler artarken Türkiye'nin, savunma harcamalarını yükselttiği ve özellikle İHA üretimi ile silah ihracatında öne çıktığını vurgulandı.

Haberde ayrıca İHA’ların Ukrayna, Suriye, Dağlık Karabağ ve Afrika’daki çatışmalarda kullanıldığı belirtildi.

Haber'de, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün'ün, "Sözleşmelerin Türkiye’nin caydırıcılığını artıracağını ve savaş sistemlerinin menzil ile kapsamını genişletmeye katkı sağlayacağı" sözlerine yer verildi.

İsrail basınında, "Türkiye'nin uzun süredir savunmasını güçlendirdiği ve artık savunma sanayii ihracatında dünya sıralamasında üst sıralarda yer aldığı" belirtildi.

