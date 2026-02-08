Anadolu Ajansı
Fenerbahçe, Beşiktaş'ı farka boğdu: 19 dakikada 4 gol
Fenerbahçe arsaVev, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 18. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 4-1 yendi ve namağlup liderliğini sürdürdü.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 18. haftasındaki derbide Fenerbahçe arsaVev, konuk ettiği Beşiktaş'ı 4-1 mağlup etti.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Fenerbahçe’de değişim zamanı: Tedesco provalara başladı
Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'ndeki mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan Fenerbahçe, 47. dakikada Busem Şeker'in golüyle öne geçti. Sarı-lacivertliler, 51 ve 55. dakikalarda Plummer ile bulduğu gollerle skoru 3-0 yaptı. Fenerbahçe 66. dakikada Otu'nun golüyle farkı 4'e çıkarırken, Beşiktaş'ın tek golü 89. dakikada Pintassilgo'dan geldi.
Sarı-lacivertli takım, karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.
Bu sonuçla ligde namağlup liderliğini sürdüren Fenerbahçe arsaVev, puanını 52'ye çıkardı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR