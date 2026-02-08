Ara transferde golcü transferi gerçekleştiremeyen Fenerbahçe’de Teknik Direktör Domenico Tedesco, antrenmanlarda 4-6-0 denemeye başladı.

Ara transferde planladığı golcüyü alamayan Fenerbahçe’de Teknik Direktör Domenico Tedesco, farklı sistemler üzerinde duruyor.

FARKLI TAKTİKLER İÇİN MESAİ HARCIYOR

Antrenmanlarda 4-6-0 denemeyen başlayan İtalyan, Erzurum karşısında prova ettiği oyunu geliştirmek istiyor. Tedesco, en iyi verimi alabilmek için önümüzdeki maçlarda farklı taktikler için mesai yapıyor.

"SANTRFOR KONUSUNDA ENDİŞEM YOK"

Santrfor konusunda endişesinin olmadığını belirten İtalyan teknik adam, "Talisca, Cherif ve Kerem santrfor oynayabilir. Santrfor konusunda endişem yok. Ben bu takıma çok güveniyorum. Ayrıca son 4 ayda bakacak olursanız 3 santrforun aynı anda olmadığı zamanlar oldu. Biz yapacağız. Talisca bu pozisyonda oynayabilir. Sidiki Cherif iyi bir transfer. Kerem var. Asensio sahte 9 oynayabilir. Bize bağlı. Biz yapacağız. Şunu söylemek istiyorum ki, elimizdeki oyuncuları konuşalım. Kerem Aktürkoğlu'nun harika bir karakteri var. Asla vazgeçmiyor, pes etmiyor. Skor anlamında yorumlar yapabilirsiniz ama bu zamanla alakalı. İyi çalışıyor ve iyi antrenman yapıyor." şeklinde konuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası