Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Vitor Pereira’nın başına geçtiği Nottingham Forest, Galatasaray’da kiralık forma giyen Noa Lang için harekete geçti. Nottingham Forest'ın yanı sıra İtalyan ekibi Atalanta da oyuncuyla ilgileniyor.

Bir dönem Türkiye’de Fenerbahçe’yi çalıştıran Vitor Pereira, kariyerine İngiltere’de devam ediyor. Portekizli teknik adam, kısa süre önce Nottingham Forest ile anlaşarak yeniden Premier Lig sahnesine çıktı. Sezon sonuna kadar takımın başında kalması planlanan Pereira’nın, göreve gelir gelmez transfer çalışmalarına başladığı belirtildi.

İngiliz temsilcisi, Premier Lig’de kalıcı olmayı ve Avrupa kupaları hedefini zorlamayı amaçlarken, Pereira’nın oyun anlayışına uygun dinamik ve hücum gücü yüksek isimlere yöneldiği ifade ediliyor. Bu doğrultuda gündeme gelen ilk isimlerden biri ise Galatasaray forması giyen Noa Lang oldu.

Nottingham Forest’ın yanı sıra Serie A ekibi Atalanta’nın da Noa Lang'ın durumunu yakından takip ettiği aktarıldı

LANG İLE 2 KULÜP İLGİLENİYOR

İtalyan basınından IL Gazzettino’nun haberine göre; sezon başında Galatasaray’a kiralık olarak katılan Hollandalı yıldız, sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. Ajax altyapısından yetişen ve Club Brugge’daki çıkışıyla adını duyuran Lang, yaz transfer dönemi için öne çıkıyor. Galatasaray kariyerine hızlı bir giriş yapan 24 yaşındaki futbolcunun, hücum hattında hem kanat hem de serbest rolde görev yapabilmesi büyük avantaj olarak gösteriliyor.

Haberde, Nottingham Forest’ın yanı sıra Serie A ekibi Atalanta’nın da oyuncunun durumunu yakından takip ettiği aktarıldı. Atalanta’nın uzun süredir genç ve potansiyelli oyunculara yatırım yapan bir kulüp olması nedeniyle Lang transferine sıcak baktığı belirtilirken, Premier Lig faktörünün oyuncu için ayrı bir cazibe oluşturabileceği vurgulandı.

GALATASARAY'DA LANG'I KADRODA TUTMAK İSTİYOR

Vitor Pereira’nın, bir kanat oyuncusuna ihtiyaç duyduğu ifade ediliyor. Nottingham Forest yönetiminin, sezon sonunda satın alma opsiyonu dahil olmak üzere çeşitli formüller üzerinde çalışabileceği iddia edildi.

Galatasaray cephesinde ise teknik heyetin Lang’dan memnun olduğu ve oyuncunun geleceğiyle ilgili kararın sezon sonunda verileceği konuşuluyor. Avrupa’dan gelen ilgi artarken, yaz transfer döneminde Noa Lang için ciddi bir bonservis yarışı yaşanması ihtimalini arttırıyor.

