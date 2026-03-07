Galatasaray, sahasında Türk Telekom'a 93-90 yenildiği maçın ardından Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Recep Ankaralı'ya "istifa" çağrısı yaptı. Sarı-kırmızılı kulübün paylaşımı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21'inci haftasında Galatasaray MCT Technic, sahasında Türk Telekom'a 93-90'luk skorla kaybetti.

Bu sonuçla Türk Telekom, ligdeki 13'üncü galibiyetini elde etti. Sarı-kırmızılı takım ise bu sezon 9'uncu defa sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Errick McCollum (Galatasaray MCT Technic) - Jaleen Smith (Türk Telekom)

GALATASARAY MCT TECHNIC: 90 - TÜRK TELEKOM: 93

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Mehmet Şahin, Mehmet Serdar Ünal, Tolga Akkuşoğlu

Galatasaray MCT Technic: Can Korkmaz 16, Palmer 2, Petrucelli 5, Gillespie 10, White 8, McCollum 27, Meeks 9, Rıdvan Öncel, Buğrahan Tuncer 4, Muhsin Yaşar 9

Türk Telekom: Devoe 18, Trifunovic 14, Simonovic 2, Doğuş Özdemiroğlu 14, Bankston 11, Allman 16, Berkan Durmaz 6, Ata Kahraman, Alexander 12, Smith

1. Periyot: 21-22

Devre: 42-49

3. Periyot: 64-75

Beş faulle çıkan: 39.56 Buğrahan Tuncer (Galatasaray MCT Technic)

Galatasaray MCT Technic Başantrenörü Gianmarco Pozzecco

"RECEP ANKARALI İSTİFA"

Galatasaray Kulübü, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadelenin ardından Türkiye Basketbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Recep Ankaralı'yı istifaya davet etti. "İstifa" paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

