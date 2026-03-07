Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer ile kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmenin ana gündem maddelerini Türkiye-Birleşik Krallık ikili ilişkileri ve Orta Doğu’da derinleşen çatışma süreci oluşturdu.

İki ülke arasındaki iş birliğinin özellikle savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu.

"DİYALOG ZEMİNİ İÇİN HALA GEÇ DEĞİL"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonlarıyla başlayan süreci Türkiye’nin yakından takip ettiğini vurguladı. Müdahalelerin uzamasının sadece bölgeyi değil, tüm dünyayı sarsacak bir istikrarsızlığa yol açabileceği uyarısında bulunuldu.

SAVUNMA SANAYİİNDE "GÜÇLÜ İŞ BİRLİĞİ" İRADESİ

Öte yandan bölgesel krizlerin yanı sıra iki ülke arasındaki stratejik ortaklık da ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki iş birliğini, özellikle savunma sanayii başta olmak üzere her alanda geliştirme iradesinin güçlü olduğunu belirtti. Liderler, bu ilişkileri daha ileriye taşımak için somut adımlar atmaya devam edeceklerini teyit etti.

İletişim Başkanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Liderler, Türkiye ile Birleşik Krallık ikili ilişkilerini, bölgemizdeki çatışma sürecini, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanımız, Türkiye-Birleşik Krallık iş birliğini savunma sanayii başta olmak üzere her alanda geliştirme iradesinin güçlü olduğunu, bunu daha ileri taşımak için adımlar atmayı sürdüreceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin İran’a yönelik saldırılarla başlayan süreci takip ettiğini, müdahalelerin uzaması halinde bölgesel ve küresel istikrara büyük zarar verebileceğini, hâlâ diyalog zeminini inşa etmek için yapılabilecekler olduğunu, barış odaklı çabalarımızın sürdüğünü ifade etti."

EUROFİGHTER MÜZAKERELERİNDE SON AŞAMA! İNGİLTERE SAVUNMA BAKANLIĞI TÜRKİYE GAZETESİ’NE AÇIKLADI

Türkiye ile İngiltere arasında imzalanan Eurofighter Typhoon anlaşması savunma dengelerinde yeni bir dönemin kapısını araladı. Uçak sayısının artırılabileceği iddiaları gündemdeyken, teslimat takvimi ve müzakere sürecine ilişkin detayları İngiltere Savunma Bakanlığı’na sorduk.

Türkiye Gazetesi'ne konuşan İngiltere Savunma Bakanlığı sözcüsü şunları söyledi:

"Ekim 2025’te Birleşik Krallık ve Türkiye hükümetleri, savunma ortaklığımızın en ileri noktasını temsil eden ve her iki ülkeyi, NATO’yu ve Avrupa’yı daha güçlü ve daha müreffeh hale getiren 20 adet Typhoon uçağının satın alınması için bir anlaşma imzaladı."

"MÜZAKERELERİMİZİN SON AŞAMASINDAYIZ"

Açıklamasının devamında, "Şu anda sözleşme müzakerelerimizin son aşamasına giriyoruz." dedi.

Ukrayna savaşı sonrası Avrupa hava gücü dengelerinin yeniden şekillendiği bir dönemde, Türkiye’nin hava kuvvetlerini modernize etme süreci NATO içindeki rolü bakımından stratejik önem taşıyor.

Eurofighter alımı, Türkiye’nin geçiş sürecindeki hava gücünü destekleyecek ve NATO içindeki operasyonel esnekliğini artıracak.

TAKVİM NETLEŞTİ: 2030

Bakanlık sözcüsü, Birleşik Krallık’ın Türkiye’nin savaş havacılığı hedeflerini desteklemeyi sürdüreceğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin savaş havacılığına yönelik hedeflerini desteklemeye devam edeceğiz.

Birleşik Krallık, dünyadaki en sağlam ve şeffaf ihracat kontrol rejimlerinden birini uyguluyor.

Tüm ihracat lisans kararları Stratejik İhracat Lisanslama Kriterleri doğrultusunda alınmakta ve düzenli olarak gözden geçirilmektedir. Yeni üretilen Typhoon uçaklarının teslimatlarının 2030 yılında başlaması beklenmektedir."

Türkiye, Eurofighter üzerinde geliştireceği yerli yazılım, görev sistemleri ve bazı alt bileşenleri üçüncü ülkelere ihraç edebilecek. Böylece Ankara'nın konumunu yalnızca uçağı kullanan bir müşteri olmaktan çıkarıp Eurofighter ekosistemi içinde aktif ve etkili bir sanayi ortağı seviyesine taşıyacak.

