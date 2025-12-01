İskoçya’da Glasgow Prestwick Havalimanı’nı satın almak için İskoç hükümetiyle anlaşmaya varan Limak’ın devralma süreci, Birleşik Krallık yönetiminin “ulusal güvenlik” incelemesine takıldı. The Times’ın haberine göre, İskoç hükümetinin onayladığı satın alma planı Londra tarafından engellendi ve havaalanı kamu işletmesinde kalmaya devam edecek.

İskoçya’da Glasgow Prestwick Havalimanı’nı satın almak için İskoç hükümetiyle anlaşmaya varan Limak’ın devralma süreci, İngiliz yönetiminin “ulusal güvenlik” incelemesine takıldı.

The Times’ın haberine göre, İskoç hükümetinin onayladığı satın alma planı Londra tarafından engellendi ve havaalanı kamu işletmesinde kalmaya devam edecek.

İNGİLTERE’DEN ANİ MÜDAHALE: PRESTWİCK KAMUYA GERİ DÖNDÜ

The Times, altyapı, enerji ve turizm gibi sektörlerde faaliyet gösteren Limak’ın teklifinin İskoçya hükümeti tarafından uygun bulunduğunu aktardı. Ancak Westminster’ın yürüttüğü ulusal güvenlik soruşturması sonrasında anlaşma rafa kaldırıldı.

Prestick Havalimanı, 2013 yılında dönemin başbakan yardımcısı Nicola Sturgeon tarafından sembolik 1 sterlin karşılığında kamulaştırılmış ve süreç tartışmalara yol açmıştı.

İSKOÇ BAKAN FORBES: SATIŞ ULUSAL GÜVENLİK İNCELEMESİNE TAKILDI

İskoçya Başbakan Yardımcısı Kate Forbes, ekonomi komitesi başkanı Daniel Johnson’a gönderdiği mektupta, havalimanının özel bir alıcıya satışının iptal edildiğini doğruladı.

Forbes mektubunda şu ifadeleri kullandı:

“Tercih edilen alıcı altyapı ve havacılık sektöründe güçlü bir geçmişe sahipti ve havalimanı için heyecan verici planlar sundu. Ancak Glasgow Prestwick Havalimanı’nın satışı, 2021 Ulusal Güvenlik ve Yatırım Yasası kapsamında İngiliz hükümetine zorunlu bildirim gerektiriyordu. Ulusal güvenlik süreci merkezi hükümetin yetkisindedir ve bu konuda yorum yapamam.”

Forbes, teklif sahibinin süreçten çekildiğini belirterek kimliğini açıklamayı reddetti. Havalimanının kamu mülkiyetinde kalacağını söyledi.

İNGİLTERE BASINI: TÜRK ŞİRKETİNİN HAMLESİ GÜVENLİK GEREKÇESİYLE ENGELLENDİ

The Sunday Times, İngiltere hükümetinin soruşturması sonrası Limak’ın devralma girişiminin durdurulduğunu yazdı. Haberde, Prestwick Havalimanı’nın Amerikan ordusuyla uzun süredir bağlantılı olduğu, Orta Doğu’daki gizli operasyonlara giden uçaklar için kilit nokta olarak kullanıldığı hatırlatıldı.

ABD Savunma Bakanlığı’nın yalnızca 2018–2024 arasında Prestwick’te yakıt için 100 milyon sterlinden fazla harcama yaptığı belirtildi.

ELVİS PRESLEY’DEN GİZLİ OPERASYONLARA: PRESTWİCK’İN ABD BAĞLANTISI

Prestwick, ABD askeri uçaklarının yakıt ikmali noktalarından biri olarak biliniyor. Elvis Presley’in 3 Mart 1960’ta askerlik dönüşünde ayak bastığı tek Britanya toprağı da aynı havalimanıydı.

İngiltere’nin ulusal güvenlik incelemesinin ardından satışın engellenmesi, havaalanının ABD ile stratejik bağlantılarına işaret eden kararın arka planında güvenlik kaygılarının bulunduğunu gösteriyor.

LİMAK: ÇOK ÜLKEDE FAALİYET GÖSTEREN TÜRK GRUBU

Limak, 14 ülkede faaliyet gösteriyor ve havaalanları, barajlar, enerji tesisleri, boru hatları ve büyük ölçekli yapılar dahil 200’den fazla projeyi tamamlamış durumda. Grubun önemli projeleri arasında 1915 Çanakkale Köprüsü ve Barcelona’daki Camp Nou stadyumu yenilemesi yer alıyor.

Şirket, daha önce Rusya’daki varlıklarını devrettiğini ve artık Rusya’da herhangi bir faaliyetinin bulunmadığını açıkladı.

PRESTWİCK HAVALİMANI SATIŞI TAMAMEN İPTAL

Birleşik Krallık hükümetinin güvenlik incelemesi sonrası süreçten çekilen yatırımcı nedeniyle Prestwick’in satışı durduruldu. İskoç hükümeti, havalimanının kamu kontrolünde kalacağını resmen duyurdu.

TÜRKİYE GAZETESİ’NE KONUŞAN ESKİ İSKOÇYA BAŞBAKANI: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMEMDEN RAHATSIZ OLDULAR

İskoçya’nın eski başbakanı Hamza Yusuf, Türkiye Gazetesi’ne yaptığı açıklamada, Londra’nın Türkiye ile kurduğu temaslardan rahatsızlık duyduğunu ima eden ifadeler kullanmıştı. Yusuf, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın benimle görüşmek istemesinden hoşlanmadılar” dedi.

Türkiye Gazetesi’ne konuşan İskoçya’nın eski Başbakanı Hamza Yusuf, Gazze’de yaşanan insani felaket karşısında sessiz kalan Batı liderlerini eleştirerek Türkiye’nin tutumunu örnek gösterdi.

Yusuf görüşmenin içeriğine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bu görüşmenin büyük bölümü Gazze’deki insani kriz üzerineydi. İstanbul’da Emine Erdoğan ile de görüşme fırsatım oldu. Kendisi dünya liderlerine Gazze’deki çocukları korumak için daha fazla çaba göstermeleri çağrısında bulunan çok etkileyici bir konuşma yaptı."

“TÜRKİYE İLE DİYALOĞU SAVUNUYORUM”

Hamza Yusuf, Türkiye ile iletişimi savunduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Ben, hangi hükümet olursa olsun, insan hakları ihlallerini dile getirmekten çekinmem. Türkiye, Pakistan, Çin veya Birleşik Krallık fark etmez. Tutarlılık çok önemlidir.”

“BATILI LİDERLER ÖNCE KENDİ ÜLKELERİNE BAKSIN”

Yusuf, Batılı ülkelerdeki çifte standarda dikkat çekerek, “Batılı liderler, parmak sallayıp insan hakları dersi vermek yerine, kendi ülkelerinde yaşanan ihlalleri görmelidir” dedi.

Editör:MÜZEYYEN BIYIK

Haberle İlgili Daha Fazlası