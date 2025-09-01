Konuşmada Avrupa lideriyiz! Ayda ortalama 455 dakika

CEMAL EMRE KURT / ANKARA - Türkiye’yi 377 dakika ile Norveç, 322 dakika ile Hırvatistan takip etti. AB ülkelerinde aylık ortalama konuşma süresi 239 dakika olurken Makedonya, İzlanda, Çek Cumhuriyeti ve Almanya’da konuşma süreleri bu rakamın altında yer aldı. Yine, ilk çeyrekte toplam mobil trafik hacmi 73,9 milyar dakikaya ulaştı. Türkiye’de geçen yılın aynı dönemine göre konuşmalarda yüzde 3,7’lik bir azalma olduğu da görüldü.

Ayrıca, mobil abone sayısı 95 milyonu geçti. Mobil üzerinden 4.5G abone sayısı 88 milyon olurken, 3G aboneleri 4,5 milyona geriledi. Mobil internet abone sayısı 75 milyon olurken toplam kullanım miktarı ise 3,7 milyon terabayt olarak kayıtlara geçti. Mobil internet kullanıcılarının aylık internet kullanım ortalaması 16,7 gigabayt olurken; Avrupa’da son verilere göre bu rakam 15,2 gigabayt. İnternet abone sayısı ise 96 milyon oldu. Aboneler içerisinde xDSL (standart telefon hatlarıyla hizmet alan) abone sayısı 9,99 milyon, fiber abone sayısı 8,32 milyon, kablo internet abone sayısı ise 1,47 milyon. Sabit ev interneti kullanıcıları aylık ortalama 288,3 gigabayt internet tüketti.

Abone başına aylık gelir Turkcell’de 273,9 lira, Vodafone’da 257,4 lira, TT Mobil’de 230,2 lira olarak gerçekleşti. GSM operatörlerinin gelirlerinin büyük kısmını ise veri kullanım gelirleri oluşturdu. TT Mobil, gelirlerinin yüzde 68,4’ünü, Vodafon yüzde 84,8’ini, Turkcell ise yüzde 89,9’unu veri kullanımdan elde etti.