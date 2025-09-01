Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Konuşmada Avrupa lideriyiz! Ayda ortalama 455 dakika

Konuşmada Avrupa lideriyiz! Ayda ortalama 455 dakika

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Konuşmada Avrupa lideriyiz! Ayda ortalama 455 dakika
Türkiye, İletişim, BTK, Avrupa, Turkcell, Vodafone, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK), 2025 yılının ilk çeyreğine ilişkin verilerine göre Türkiye, aylık 455 dakikalık ortalama ile Avrupa’da en fazla telefonla konuşan ülke.

CEMAL EMRE KURT / ANKARA - Türkiye’yi 377 dakika ile Norveç, 322 dakika ile Hırvatistan takip etti. AB ülkelerinde aylık ortalama konuşma süresi 239 dakika olurken Makedonya, İzlanda, Çek Cumhuriyeti ve Almanya’da konuşma süreleri bu rakamın altında yer aldı. Yine, ilk çeyrekte toplam mobil trafik hacmi 73,9 milyar dakikaya ulaştı. Türkiye’de geçen yılın aynı dönemine göre konuşmalarda yüzde 3,7’lik bir azalma olduğu da görüldü.

Konuşmada Avrupa lideriyiz! Ayda ortalama 455 dakika - 1. Resim

Ayrıca, mobil abone sayısı 95 milyonu geçti. Mobil üzerinden 4.5G abone sayısı 88 milyon olurken, 3G aboneleri 4,5 milyona geriledi. Mobil internet abone sayısı 75 milyon olurken toplam kullanım miktarı ise 3,7 milyon terabayt olarak kayıtlara geçti. Mobil internet kullanıcılarının aylık internet kullanım ortalaması 16,7 gigabayt olurken; Avrupa’da son verilere göre bu rakam 15,2 gigabayt. İnternet abone sayısı ise 96 milyon oldu. Aboneler içerisinde xDSL (standart telefon hatlarıyla hizmet alan) abone sayısı 9,99 milyon, fiber abone sayısı 8,32 milyon, kablo internet abone sayısı ise 1,47 milyon. Sabit ev interneti kullanıcıları aylık ortalama 288,3 gigabayt internet tüketti.

Abone başına aylık gelir Turkcell’de 273,9 lira, Vodafone’da 257,4 lira, TT Mobil’de 230,2 lira olarak gerçekleşti. GSM operatörlerinin gelirlerinin büyük kısmını ise veri kullanım gelirleri oluşturdu. TT Mobil, gelirlerinin yüzde 68,4’ünü, Vodafon yüzde 84,8’ini, Turkcell ise yüzde 89,9’unu veri kullanımdan elde etti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Hayatını kaleme alan Şehzade Osman Selahaddin Efendi: Saraylara bakınca hüzünlenmiyor şükrediyorum!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Balıkçılar denize açıldı: Bu yıl balıklar bol mu, fiyatlar nasıl? - EkonomiBu yıl balıklar bol mu, fiyatlar nasıl?Hurda araç yasası için acil çağrı: 8 milyon araç yenilenmeyi bekliyor - Ekonomi8 milyon araç yenilenmeyi bekliyorBitcoin rekor için hazırlanıyor! "Eylül etkisi"nde hedef 124 bin dolar - EkonomiBitcoin rekor için hazırlanıyor!Bu senaryo çok konuşulur: Altında tarihi zirvenin ayak sesleri! - EkonomiAltında tarihi zirvenin ayak sesleri!Milli gemilerin yeni silahı ihracata hazırlanıyor! MİDLAS için geri sayım - EkonomiMilli gemilerin yeni silahı ihracata hazırlanıyor!Mobilya sektöründe hedef dünyada ilk 10! Tasarım şampiyonlarına 1 milyon TL'ye yakın ödül - EkonomiMobilya sektöründe hedef dünyada ilk 10! Tasarım şampiyonlarına 1 milyon TL'ye yakın ödül
Sonraki Haber Yükleniyor...