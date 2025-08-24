'Patates hat' ile kâbus yaşattı! Oyun arkadaşı, genç kızın hayatını alt üst etti

İstanbul Kartal'da yaşayan Azra B. çevrimiçi oyunda iletişim kurduğu kişinin taciz ve tehditleri nedeniyle zor günler geçiriyor.

İddiaya göre, 16 yaşındaki genç kızın oynadığı oyun sırasında tanıştığı ve Discord isimli uygulama üzerinden konuştuğu Emir L., genç kız ve ailesinin hayatını kâbusa çevirdi.

SAHTE İHBARLARLA GENÇ KIZI TACİZ ETTİ

Azra B.'nin TC kimlik numarası, anne-baba adı, doğum yeri ve doğum tarihi gibi özel bilgilerini ele geçiren tacizci Emir L., bu bilgileri sosyal medyada paylaştı. Ayrıca "Bunun yanında barınanın evini karakol yaparım" ifadelerini kullandı.

Şüpheli, aynı zamanda Azra adına sahte ihbarlar yaparak polisin ailenin evine sık sık gelmesine neden oldu. Ailenin güvenliği tehdit altında kalırken, genç kız da telefon ve mail yoluyla sürekli korkutuldu.

EMNİYET'E SAHTE MAİLLER ATTI

Gözü dönmüş tacizci, Azra B.'ye ait mail adresinden geçtiğimiz yıl, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne kızın babası hakkında ihbarda da bulundu. "Tehdit ve yasa dışı bahis" konulu mailde babasının yasa dışı bahis işiyle uğraştığını belirten Azra B., "Babam bilgisayarımdan yasa dışı bahis için kurulum yapıyor. Benim bilgisayarımdan yaptığını birine söylersem beni odaya kilitleyip yemek ve su vermeyeceğini söylüyor. Tehdit ile yaşamak istemiyorum. Lütfen yardım edin" yazdı.

İHBARLAR 'PATATES HAT' İLE YAPILMIŞ!

Bu asılsız ihbar mailiyle Azra B.'nin ev adresi ve iletişim bilgilerini de ekleyen Emir L., polis ekiplerinin genç kızın evine gitmesine neden oldu.

Ancak Azra B., babası hakkındaki ihbarı kendisinin yapmadığını ve daha önce de benzer ihbarlarla polis ekiplerinin kapılarını çaldığını belirtti.

Olay sonrası Azra ve ailesi, yaşadıkları mağduriyeti yetkililere bildirerek savcılığa başvurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “iftira”, “suç uydurma” ve “tehdit” suçlarından soruşturma başlattı.