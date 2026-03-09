Hukuk fakültesi mezunlarının meslek hayatına adım atmadan önce girmek zorunda oldukları Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2026-HMGS/1) için başvuru süreci başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanan duyurunun ardından adaylar HMGS başvuru ekranına erişerek işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

2026 yılı Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı için başvurular erişime açıldı. Avukatlık, noterlik, hakimlik ve savcılık gibi hukuk mesleklerine yönelmek isteyen adaylar, sınava katılabilmek için başvuru sürecini ÖSYM tarafından belirlenen tarihler içinde tamamlamak zorunda.

HMGS BAŞVURU EKRANI AÇILDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan duyuru ile birlikte 2026 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2026-HMGS/1) başvuruları başladı. Hukuk fakültesi mezunlarının mesleklerine başlamadan önce geçmeleri gereken yeterlilik sınavlarından biri olan HMGS için adaylar başvuru işlemlerini elektronik ortamda gerçekleştirebiliyor.

Başvurular 9 Mart 2026 tarihinde saat 11.00 itibarıyla erişime açıldı. Adaylar başvurularını 17 Mart 2026 tarihine kadar tamamlayabilecek. Sınava başvurmak isteyen adayların, başvuru süresi içinde işlemlerini tamamlamaları ve yayımlanan başvuru kılavuzunu dikkatle incelemeleri gerekiyor.

HMGS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

HMGS başvuruları ÖSYM’nin aday işlemleri sistemi üzerinden yapılabiliyor. Adaylar başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ais.osym.gov.tr adresi üzerinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden gerçekleştirebiliyor.

Başvuru işlemi sırasında adayların sistemde yer alan kimlik ve iletişim bilgilerinin güncel olması gerekiyor. Başvurularını bireysel olarak yapmak isteyen adaylar, AİS sistemine T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile giriş yaptıktan sonra sınav başvuru adımlarını takip ederek işlemlerini tamamlayabiliyor.

HMGS/1 KILAVUZ VE BAŞVURU BİLGİLERİ

HUKUK MESLEKLERİNE GİRİŞ SINAVI (2026-HMGS/1) NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre 2026-HMGS/1 sınavı 26 Nisan 2026 tarihinde uygulanacak Sınav sonuçları, hukuk mesleklerine giriş sürecinde önemli bir kriter olarak değerlendiriliyor. Özellikle avukatlık stajına başlamak isteyen adaylar için bu sınavdan gerekli başarıyı elde etmek zorunlu hale getirildi.

