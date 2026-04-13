İstanbul Valiliği, yaz mevsimi öncesinde artış gösteren sivrisinek, karasinek ve kene gibi vektörlere karşı kapsamlı bir mücadele için genelge yayımladı. Genelgede, riskli alanlarda düzenli ilaçlama yapılması, özellikle larva dönemine yönelik önlemlerin artırılması ve çevresel temizlik çalışmalarının aksatılmadan sürdürülmesi istendi.

Valilik tarafından yayımlanan genelgede, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda etkin ve sürdürülebilir önlemlerin alınmasının gerekli olduğu belirtildi. Bu kapsamda, sivrisinek, karasinek, kene, hamamböceği ve benzeri vektörlere karşı mücadele çalışmalarının yıl boyunca aralıksız sürdürülmesi, insan ve çevre sağlığına zarar vermeyen biyosidal ürünlerin kullanılması kararlaştırıldı.

RİSKLİ BÖLGELER İLAÇLANACAK

Özellikle dere yatakları, göletler, su birikintileri, parklar, bahçeler, mezarlıklar, çöp toplama ve depolama alanları gibi riskli bölgelerde düzenli ilaçlama yapılması istendi. Genelgede, özellikle larva dönemine yönelik önleyici çalışmaların artırılması, çöp konteynerlerinin temizliğinin aksatılmaması ve çevresel tedbirlerin titizlikle uygulanması gerektiği vurgulandı.

Plaj ve sahil şeritlerinde ise haşere üremesine neden olabilecek yosun birikintilerinin temizlenmesi, kıyıların atıklardan arındırılması, duş ve tuvalet gibi sosyal donatı alanlarının hijyenine özen gösterilmesi ve gerekli ilaçlama faaliyetlerinin yapılması talimatı verildi.

Ayrıca inşaat sahaları, metruk yapılar, bodrum katlar ve hayvan barınaklarında su birikintilerinin oluşmasının önlenmesi, bu alanlarda da düzenli ilaçlama yapılması istendi.

Valilik, kaymakamlıkların koordinasyonunda belediyeler ve ilgili kurumların gerekli hassasiyeti göstermesini isterken, uygulamada aksaklığa meydan verilmemesi konusunda uyarıda bulundu. Genelgede, kurallara aykırı hareket edenler hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında idari işlem uygulanacağı da belirtildi.

İŞTE ALINACAK ÖNLEMLER

Dilekçede yürütülecek işlemler şöyle sıralandı:

Mücadele Edilecek Zararlılar Uygulama Alanları Önleyici Tedbirler ve Yöntemler Ek Hususlar Sivrisinek, karasinek, kene, hamamböceği ve benzeri vektörler ile diğer zararlı haşereler Dere yatakları, göletler, su birikintileri, parklar, bahçeler, mezarlıklar, çöp toplama ve depolama alanları, plaj ve sahil şeridi, inşaat alanları, metruk yapılar, bodrum katlar, hayvan barınakları ve benzeri riskli alanlar Yıl boyunca kesintisiz mücadele, insan ve çevre sağlığına zarar vermeyen biyosidal ürünlerin kullanımı, düzenli ilaçlama (özellikle larva dönemine yönelik önleyici mücadeleye ağırlık), çöp konteynerlerinin temizliğinin aksatılmaması, vektör üremesine sebebiyet verecek su birikintilerinin oluşmasının engellenmesi Yosun birikintileri (plaj ve sahil şeridinde haşere üremesine zemin hazırlayan) Plaj ve sahil şeridi Temizlik, kıyı şeridinin atıklardan arındırılması Sosyal donatı alanlarının (duş, tuvalet vb.) temizliğine özen gösterilmesi ve gerekli ilaçlama faaliyetlerinin yapılması

