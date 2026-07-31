Müteahhitlerin aynı daireyi birden fazla kişiye satması durumunda hak sahibinin kim olduğuna yönelik tartışmalar sona erdi. Yargıtay'ın emsal niteliğindeki kararda daireyi önce adi yazılı sözleşmeyle satın alıp teslim alan alıcının hakkı korumaya alındı.

Bir tüketici, arsa payı ve inşaat sözleşmesi karşılığı yapılan binadan daire satın aldı. Elektrik, su ve doğal gaz aboneliklerini de yaptıran tüketici bir süre sonra oturduğu dairenin aynı anda ikinci bir kişiye satıldığını öğrendi. 1. Tüketici Mahkemesi’nin kapısını çalan mağdur vatandaş, tapu devri taleplerine rağmen yüklenicinin sürekli kendisini oyaladığını belirtti.

Dairenin yüklenici firmayla sürekli iş yapan emlakçıya satılmasının kötü niyetli olduğuna dikkat çekildi. Tüketici, devrin yapılış şekli, aynı tarihte yapılmış olması, devrin taşınmazın değerinden çok düşük yapılmış olması ve yükleniciyle emlakçı arasındaki yakın ticari ilişkinin de karine olarak kendisine ait konutun muvazaalı olarak mal kaçırma kastıyla devredildiğini gösterdiğini söyledi. Tüketici, emlakçının taşınmazı tapuda devraldığı tarihte dairede fiilen ikamet ettiğini, taşınmazın kendisine satıldığını bildiğini, kötü niyetli olduğunu öne sürerek, B blok 6. katta bulunan dairenin davalı emlakçı adına olan tapu kaydının iptali ile müvekkili adına kayıt ve tescilini istedi.

DAVALI DA 'DOLANDIRILDIM' DEDİ

Davalı emlakçı, davaya konu edilen daireyi tapu maliki olan kişilerden satın aldığını, davacının davaya konu daireleri aldığından haberi olmadığını, yüklenicilerin kendisini de de dolandırdığını, bu nedenle savcılığa şikayette bulunduğunu belirtti. Tüketici Mahkemesi ise konuyla ilgili emsal nitelikte bir karara imza attı. Davalı emlakçının daireyi 'görmeden aldım' ifadesinin hayatın olağan akışına ters olduğuna dikkat çekilen kararda davanın kabulüyle B blok 5 no'lu bağımsız bölümün davalı emlakçı adına olan tapu kaydının iptaliyle davacı adına tesciline hükmedildi.

YARGITAY SON NOKTAYI KOYDU

Davalı kararı istinafa taşıdı. Bölge Adliye Mahkemesi, itirazı geri çevirdi. Kararın temyiz edilmesiyle devreye giren Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, mağdur tüketicinin beklediği kararı verdi. Mahkeme kararını onayan Yargıtay, daireyi daha önce adi yazılı sözleşmeyle satın alıp fiilen teslim alan ilk alıcının hakları üstün tuttu. Taşınmazın başkası tarafından kullanıldığını bilen veya bilmesi gereken tapu malikinin Türk Medenî Kanunu’nda iyi niyetli sayılamayacağı hatırlatıldı. Yerel mahkemenin ilk alıcı lehine verdiği tapu iptali ve tescil kararının yerinde olduğu ifade edildi.

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