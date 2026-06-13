Bizim Çocuklar sahnede! Türkiye - Avustralya maçının muhtemel 11'leri
A Millî Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası’ndaki ilk maçına çıkıyor. Türkiye, 24 yıl sonra katıldığı Dünya Kupası’nda D Grubu’ndaki ilk maçında Avustralya ile karşılaşacak. Kanada’nın Vancouver şehrindeki BC Place Stadı’nda oynanacak mücadele, 07.00’de başlayacak.
- Maç, BC Place Stadı'nda saat 07.00'de başlayacak ve Venezuela Futbol Federasyonu'ndan Jesus Valenzuela yönetecek.
- Türkiye, 24 yıl aranın ardından Dünya Kupası'nda boy gösterecek ve turnuvaya damga vurmak istiyor.
- Kenan Yıldız, tedavisi sürdüğü için forma giymeyecek.
- Türkiye ile Avustralya tarihinde üçüncü defa karşılaşacak; daha önceki iki hazırlık maçını Türkiye kazandı.
- Bu maç, A Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndaki 652. karşılaşması olacak.
- Milli Takımın diğer grup maçları 20 Haziran Cumartesi günü 06.00'da Paraguay ile ve 26 Haziran Cuma günü 05.00'da ABD ile oynanacak.
A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında 14 Haziran Pazar günü Kanada’nın Vancouver şehrinde Avustralya ile karşı karşıya gelecek. BC Place Stadı’nda oynanacak mücadele, 07.00’de başlayacak. Müsabakayı Venezuela Futbol Federasyonu’ndan Jesus Valenzuela yönetecek. Valenzuela’nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Jorge Urrego ve Tulio Moreno yapacak. Grubun ilk maçı bu sabaha karşı Los Angeles Stadı’nda ev sahibi ülkelerden Amerika Birleşik Devletleri ile Paraguay arasında oynandı.
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VURDUĞUNUZ GOL OLSUN
Tarihte ilk defa 48 takımla ve ikiye inen (ABD, Kanada, Meksika) birlikte düzenlediği 2026 Dünya Kupası’nda A Grubu maçları oynandı. Turnuvanın ilk gününde ev sahibi Meksika, Güney Afrika’yı 2-0, Güney Kore de geriye düştüğü maçı da Çekya’yı 2-1 mağlup etti. 24 yıl aranın ardından Dünya Kupası’nda boy gösterecek olan Türkiye, tıpkı 2002'deki gibi turnuvaya damga vurmak istiyor. İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde EURO 2024’te çeyrek final gören “Bizim Çocuklar” kupayı da çok istiyor, Türkiye hazır, ay yıldızlıların beklentisi büyük. Haydi çocuklar, vurduğunuz gol olsun!
MUHTEMEL KADROLAR
Avustralya
Ryan
Herrington
Southar
Circati
Bos
O'Neill
Irvine
Italiano
Irankunda
Toure
Metkalfe
Türkiye
Uğurcan
Merih
Abdülkerim
Mert
Ferdi
Hakan
Orkun
Arda
Barış Alper
Yunus
Kerem
VANCOUVER’DA KEYİFLER YERİNDE
Arizona’daki kamp alanından Avustralya maçı için Kanada’ya gelen A Milli Takım, ilk idmanını Vancouver’daki Killarney Park’taki antrenman sahasında yaptı. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncuların oldukça neşeli olduğu görüldü. İdmanı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye’nin Ottawa Büyükelçisi Can Dizdar, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da izledi.
KENAN YILDIZ YOK
Ay yıldızlı ekipte tedavisi süren Kenan Yıldız’ın forma giymesi beklenmiyor. Milli takımın son antrenmanında ikili bölümde takımla çalışan Kenan, ardından bireysel çalıştı. Vincenzo Montella, Kenan’ı bu maçta dinlendirecek.
AZİZ BEHİÇ DE ORADA
Teknik direktörlüğünü Tony Popovic’in yaptığı Avustralya, FIFA dünya sıralamasında 1.579 puanla 27. basamakta bulunuyor. Avustralya’da Süper Lig'de Başakşehir, Kayserispor ve Eskişehirspor’da forma giyen Aziz Behiç yer alıyor.
AVUSTRALYA İLE 3. KEZ
A Milli Takımımız, Avustralya ile tarihinde üçüncü defa karşılaşacak. Milliler, kadıyla daha önce oynadığı iki hazırlık maçında da kazandı. Mayıs 2004’te oynanan maçları Türkiye 1-0 ve 3-1’lik skorlarla galip bitirdi.
652 - A Milli Takım Dünya Kupası’nda Avustralya ile oynayacağı maçla birlikte 652. karşılaşmasına çıkacak. Geride kalan maçlarda 259 galibiyet, 151 beraberlik, 242 mağlubiyet aldı.
Milli Takımın grup maçları
20 Haziran Cumartesi: 06.00 Türkiye-Paraguay (San Francisco)
26 Haziran Cuma: 05.00 Türkiye-ABD (Los Angeles)