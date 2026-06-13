A Millî Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası’ndaki ilk maçına çıkıyor. Türkiye, 24 yıl sonra katıldığı Dünya Kupası’nda D Grubu’ndaki ilk maçında Avustralya ile karşılaşacak. Kanada’nın Vancouver şehrindeki BC Place Stadı’nda oynanacak mücadele, 07.00’de başlayacak.

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında 14 Haziran Pazar günü Kanada’nın Vancouver şehrinde Avustralya ile karşı karşıya gelecek. BC Place Stadı’nda oynanacak mücadele, 07.00’de başlayacak. Müsabakayı Venezuela Futbol Federasyonu’ndan Jesus Valenzuela yönetecek. Valenzuela’nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Jorge Urrego ve Tulio Moreno yapacak. Grubun ilk maçı bu sabaha karşı Los Angeles Stadı’nda ev sahibi ülkelerden Amerika Birleşik Devletleri ile Paraguay arasında oynandı.

VURDUĞUNUZ GOL OLSUN

Tarihte ilk defa 48 takımla ve ikiye inen (ABD, Kanada, Meksika) birlikte düzenlediği 2026 Dünya Kupası’nda A Grubu maçları oynandı. Turnuvanın ilk gününde ev sahibi Meksika, Güney Afrika’yı 2-0, Güney Kore de geriye düştüğü maçı da Çekya’yı 2-1 mağlup etti. 24 yıl aranın ardından Dünya Kupası’nda boy gösterecek olan Türkiye, tıpkı 2002'deki gibi turnuvaya damga vurmak istiyor. İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde EURO 2024’te çeyrek final gören “Bizim Çocuklar” kupayı da çok istiyor, Türkiye hazır, ay yıldızlıların beklentisi büyük. Haydi çocuklar, vurduğunuz gol olsun!

A Milli Futbol Takımı

MUHTEMEL KADROLAR

Avustralya

Ryan

Herrington

Southar

Circati

Bos

O'Neill

Irvine

Italiano

Irankunda

Toure

Metkalfe

Türkiye

Uğurcan

Merih

Abdülkerim

Mert

Ferdi

Hakan

Orkun

Arda

Barış Alper

Yunus

Kerem

VANCOUVER’DA KEYİFLER YERİNDE

Arizona’daki kamp alanından Avustralya maçı için Kanada’ya gelen A Milli Takım, ilk idmanını Vancouver’daki Killarney Park’taki antrenman sahasında yaptı. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncuların oldukça neşeli olduğu görüldü. İdmanı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye’nin Ottawa Büyükelçisi Can Dizdar, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da izledi.

Vincenzo Montella

KENAN YILDIZ YOK

Ay yıldızlı ekipte tedavisi süren Kenan Yıldız’ın forma giymesi beklenmiyor. Milli takımın son antrenmanında ikili bölümde takımla çalışan Kenan, ardından bireysel çalıştı. Vincenzo Montella, Kenan’ı bu maçta dinlendirecek.

AZİZ BEHİÇ DE ORADA

Teknik direktörlüğünü Tony Popovic’in yaptığı Avustralya, FIFA dünya sıralamasında 1.579 puanla 27. basamakta bulunuyor. Avustralya’da Süper Lig'de Başakşehir, Kayserispor ve Eskişehirspor’da forma giyen Aziz Behiç yer alıyor.

AVUSTRALYA İLE 3. KEZ

A Milli Takımımız, Avustralya ile tarihinde üçüncü defa karşılaşacak. Milliler, kadıyla daha önce oynadığı iki hazırlık maçında da kazandı. Mayıs 2004’te oynanan maçları Türkiye 1-0 ve 3-1’lik skorlarla galip bitirdi.

652 - A Milli Takım Dünya Kupası’nda Avustralya ile oynayacağı maçla birlikte 652. karşılaşmasına çıkacak. Geride kalan maçlarda 259 galibiyet, 151 beraberlik, 242 mağlubiyet aldı.

Milli Takımın grup maçları

20 Haziran Cumartesi: 06.00 Türkiye-Paraguay (San Francisco)

26 Haziran Cuma: 05.00 Türkiye-ABD (Los Angeles)

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